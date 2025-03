Puglianello: domenica screening gratuito per la prevenzione del tumore al seno L’iniziativa è promossa dall’associazione “Sannio Donna O.D.V.” con il patrocinio del Comune

Domenica 30 marzo, dalle ore 9:00 alle 13:00 in Piazza Perlingieri a Puglianello, si terrà una mattinata dedicata alla prevenzione del tumore al seno, con visite ed ecografie gratuite della mammella a cura del senologo dott. Giovanni Alaadik.

L’iniziativa, promossa dall’associazione “Sannio Donna O.D.V.” con il patrocinio del Comune di Puglianello, rientra in un percorso di sensibilizzazione e prevenzione oncologica sul territorio.

Lo screening è rivolto a tutte le donne, ma l’invito è esteso anche agli uomini con familiarità per neoplasie mammarie, affinché si sottopongano a visita.

“La prevenzione è la prima e più potente forma di cura – ha dichiarato il sindaco Francesco Maria Rubano – e con questa iniziativa vogliamo offrire a tutti un’occasione di tutela della salute. Ringraziamo l’associazione Sannio Donna per il grande impegno e il dott. Giovanni Alaadik per la disponibilità e la professionalità che metterà al servizio delle persone. L’Amministrazione comunale continuerà a promuovere momenti di prevenzione e sensibilizzazione, perché il diritto alla salute deve essere accessibile a tutti, senza ostacoli”.

Sulla stessa linea il consigliere comunale delegato alla Sanità e ai Rapporti con le Istituzioni, Antonello De Lucia: “La partecipazione attiva del Comune di Puglianello a iniziative di questo tipo rappresenta una scelta precisa: vogliamo investire nella salute dei cittadini, puntando sulla prevenzione come strumento fondamentale. Invito tutte le donne e anche gli uomini con familiarità per tumore alla mammella a cogliere questa occasione gratuita e importante”.