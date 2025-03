Telese Terme, convenzione tra Comune, azienda Lavorgna e Guardie Ambientali Per sistema di controllo e monitoraggio filiera rifiuti. Caporaso: per una maggiore qualità di vita

E’ stata sottoscritta presso la casa comunale di Telese Terme una importante convenzione tra il Comune, la società incaricata per la raccolta e smaltimento rifiuti Lavorgna srl e il Nucleo Operativo Ente Tutela Animali e Ambiente (NOETAA).

Finalità dell’accordo stipulato è la realizzazione di un sistema di controllo e monitoraggio sull’intera filiera raccolta-trasporto e smaltimento nel comune di Telese Terme al fine di individuare eventuali criticità e addivenire a metodi risolutivi efficaci perché basati su dati reali. Alla base del nuovo processo, tra i primi sperimentati nella provincia di Benevento, la creazione di una App in dotazione alle Guardie Ambientali attraverso la quale sarà possibile raccogliere dati sia per la formazione di un database che per l’analisi della situazione zona per zona.

Ciò consentirà una maggiore informazione garantendo l’efficienza del servizio per l’intera filiera e, naturalmente sottolineano gli attori, l’efficienza si trasformerà in ottimizzazione dei costi e quindi in un beneficio economico per l’ente e quindi per la comunità.

“Si tratta di un ulteriore passo in avanti nella gestione della materia ambientale nella nostra città – dichiara il sindaco Giovanni Caporaso -. La qualità della vita passa anche da questi processi migliorativi delle procedure che ci pongono alla pari dei grandi centri urbani europei. Un particolare ringraziamento per il risultato ottenuto voglio rivolgerlo al Segretario Comunale, Renato Iadanza, al comandante della Polizia Locale Pasquale Mario Di Mezza, ai responsabili dell’Area Tecnico-Manutentiva arch. Stefania Pulcino e il Fabio Colangelo, e infine al DEC (Direttore Esecutivo del Contratto) dott. Giancarlo Pepe per il proficuo e certosino lavoro svolto. Un riconoscimento ancora voglio tributarlo a Vincenzo Fuschini, assessore all’Ambiente, per il coordinamento delle attività dei soggetti coinvolti”.

L’attività di controllo e di monitoraggio passerà attraverso diversi livelli, il primo dell’azienda, il secondo sarà curata dagli ispettori ambientali, infine il terzo implicherà il livello istituzionale il che comporterà, in casi di necessità, l’attivazione del processo sanzionatorio. Grazie alla possibilità di tracciare i rifiuti, infatti, si potranno individuare i soggetti che non rispettano le regole sulla raccolta differenziata.

“L'attivazione delle guardie ambientali è uno degli altri obiettivi del programma elettorale della compagine politico amministrativa ‘Tutti Telese’ – afferma l’assessore Vincenzo Fuschini - . Sono processi importanti e complessi che hanno bisogno di tempo e che prevedono una articolazione burocratica lunga. La funzione delle guardie ambientali sarà soprattutto la prevenzione ed il controllo del territorio che sarà di supporto al comando dei vigili urbani. Successivo passo sarà l'aggiornamento del regolamento sulla video sorveglianza che consentirà l'effettivo uso delle fototrappole e, entro al massimo un mese, l'entrata in funzione dell'isola ecologica temporanea presso l'eco sportello di via Roma in attesa dell’entrata in funzione della stazione ecologica comunale prevista nella seconda metà del 2025”. Il ristoro economico per le Guardie Ambientali sarà a carico della ditta Lavorgna.