Croce Rossa Italiana, a Puglianello la fase regionale della "Gara DIU" Studenti campani in campo per il Diritto Internazionale Umanitario

Sabato 29 marzo, presso Villa Marchitto, Puglianello ospiterà la fase regionale della “Gara DIU – Campania”, iniziativa promossa dalla Croce Rossa Italiana con il patrocinio del Comune di Puglianello.

La manifestazione, inserita nel protocollo d’intesa tra Croce Rossa Italiana e Ministero dell’Istruzione e del Merito, mira a diffondere tra i giovani la conoscenza del Diritto Internazionale Umanitario, ovvero l’insieme delle norme che regolano la condotta dei conflitti armati e tutelano i soggetti più vulnerabili.



Alla gara prenderanno parte gli studenti del Liceo “Don Carlo La Mura” di Angri, del Convitto Nazionale “Vittorio Emanuele II” di Napoli e dell’IIS “Carlo Levi” di Portici, che si sfideranno in un originale gioco di ruolo articolato in diverse postazioni. I partecipanti, suddivisi in squadre e guidati da docenti tutor, dovranno risolvere casi pratici interpretando alternativamente il ruolo di civili, prigionieri, soldati e operatori umanitari, mettendo alla prova le nozioni apprese durante un ciclo di incontri formativi sul DIU.



La squadra vincitrice rappresenterà la Campania alla fase nazionale, in programma a Roma il 17 e 18 maggio 2025 presso il Comitato Nazionale della Croce Rossa Italiana.



“È un onore per Puglianello ospitare una iniziativa così importante sul piano sociale. La ‘Gara DIU’ è molto più di una semplice competizione: è un percorso di crescita civile e culturale, che educa al rispetto delle regole anche nelle condizioni più estreme e stimola nei giovani una riflessione critica sul valore della vita umana, della dignità e della pace”, ha dichiarato il sindaco Francesco Maria Rubano.



“Questa manifestazione rappresenta un’occasione straordinaria per avvicinare i nostri ragazzi a temi fondamentali come i diritti umani, la legalità e la cittadinanza attiva. Il Comune di Puglianello è orgoglioso di sostenere un progetto che mette al centro l’educazione e la consapevolezza delle nuove generazioni”, ha aggiunto Teresa Amantea, vice Presidente del Consiglio comunale delegata alle Politiche Sociali.