San Salvatore Telesino: Mauro Maturo aderisce a Forza Italia Contestualmente è stato nominato commissario cittadino del partito

Mauro Maturo, giovane professionista da sempre attento ai temi della partecipazione e dell’innovazione sociale, ha ufficializzato il suo ingresso in Forza Italia e contestualmente è stato nominato commissario cittadino del partito a San Salvatore Telesino.



“Forza Italia, guidata nel Sannio dal parlamentare, Francesco Maria Rubano , rappresenta la casa dei moderati. È un partito in cui i giovani possono trovare spazio, ascolto e possibilità di incidere sul presente”, ha dichiarato il neo commissario di Forza Italia, Mauro Maturo.



“Oggi più che mai c’è bisogno di una politica seria, che metta al centro le competenze, le idee e il futuro dei ragazzi. Ho scelto Forza Italia perché voglio dare il mio contributo per costruire opportunità reali per la mia generazione”, ha concluso Maturo.