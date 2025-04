A Paupisi domenica l’iniziativa "Un albero per ogni nato nel 2024" Il sindaco Coletta: “Gesto simbolico per celebrare il legame tra crescita e natura”

Tutto pronto a Paupisi per la bella iniziativa promossa dall’Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Salvatore Coletta in programma domenica mattina. “Un albero per ogni nato nel 2024”, questo il titolo di un evento speciale per i paupisani che si tiene per la prima volta nel piccolo centro ai piedi del Taburno. Alle ore 11:00 ci si ritroverà tutti in L.go G. De Marco per celebrare appunto i nuovi arrivati dello scorso anno. Un evento che mira a rafforzare il legame tra le nuove generazioni e la natura, attraverso un gesto semplice ma carico di significato.

“Questa iniziativa celebra la natura e il futuro – afferma il primo cittadino Coletta -. Un gesto simbolico e importante per accogliere i nuovi nati del 2024 e celebrare il legame tra crescita e natura. Abbiamo già individuato le aiuole, sia nel centro abitato che nelle contrade, dove saranno piantati questi alberi. Futuro per noi significa anche rispetto della natura e promozione della biodiversità. E quindi quale modo migliore per celebrare la nascita di un bambino se non quello di piantare un albero, gesto simbolico e al tempo stesso molto concreto. Attraverso questo gesto, creiamo connessioni, sia simboliche che concrete, radicando il nostro impegno a dare il benvenuto ai nuovi nati e a plasmare per loro un futuro più verde e più sostenibile. Lo scorso anno, sono nati 10 bambini, è un dato un po’ preoccupante. Infatti – spiega il sindaco Coletta - la provincia di Benevento nel 2024 fa registrare un nuovo primato negativo con 1.634 nuovi nati, in calo non solo rispetto ai 1.687 del 2023 (con una variazione percentuale peggiore rispetto alla media nazionale) ma soprattutto rispetto al periodo pre-pandemia: nel 2019 i nati erano stati 300 in più toccando quota 1.938. Insomma – conclude Coletta - non è per niente confortante il report Istat pubblicato ieri”.