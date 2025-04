De Ieso: "L’Ospedale di Comunità è un’opportunità per tutto il territorio" Il sindaco di Pago Veiano plaude alla nuova iniziativa per la struttura sanitaria

“L’avvio dei lavori per l’Ospedale di Comunità a Piana Romana rappresenta una notizia importante per tutto il nostro territorio. Dopo anni di abbandono, finalmente una struttura strategica torna al centro della programmazione sanitaria, con un progetto che coinvolge in modo concreto anche i comuni vicini, tra cui Pago Veiano”.

Lo dichiara il sindaco di Pago Veiano, Mauro De Ieso, che sottolinea: “Come Amministrazione Comunale abbiamo sostenuto sin dall’inizio la riattivazione dell’edificio e partecipato alle interlocuzioni istituzionali con l’ASL, consapevoli del valore di un presidio sanitario di prossimità, soprattutto per i piccoli centri”.



“Con l’intervento in corso sulla SP 58, questa novità rafforza un percorso più ampio, fatto di connessioni, servizi e opportunità che rendono l’intero comprensorio più accessibile, più funzionale e più vicino ai bisogni delle persone”.