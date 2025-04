A Morcone il laboratorio di autocostruzione del "carosello" Animerà attività sociali itineranti per portare sul territorio eventi culturali

Dal 7 al 26 aprile, l'Auditorium San Bernardino ospiterà un laboratorio di autocostruzione per dare vita ad una micro architettura mobile ispirata alla giostra delle fiere. Sotto la guida degli architetti Mariella Gentile e Alessandro Cipolletta, in collaborazione con l’associazione Ru.De.Ri, verrà costruita una struttura in legno, multifunzionale e sostenibile che cambierà veste a seconda dell’uso. Pensato per favorire l’incontro e lo scambio, il Carosello di TAM animerà attività sociali itineranti e sarà in grado di trasformarsi per portare sul territorio della

Valle del Tammaro eventi culturali, proiezioni, dibattiti e performance.

Chiunque sia interessato potrà visitare l’officina che sarà aperta tutti i giorni dal 7 al 26 Aprile, festivi esclusi, dalle ore 9 alle 18 e assistere così alla costruzione o partecipare attivamente alla sua realizzazione.

Il Carosello verrà presentato alla Comunità in due momenti pubblici il 12 Aprile a partire dalle 18,00 con Carosello – TAM TAM BUM! un aperitivo in officina in cui si potranno conoscere gli architetti e vedere l’avanzamento dei lavori e sabato 26 Aprile, sempre dalle 18,00 con una Festa in giostra itinerante ovvero una performance di collaudo che animerà le strade di Morcone.

Il Carosello accompagnerà lo sviluppo di TAM, La Cultura è un fiume, il progetto di rigenerazione culturale, sociale ed economica del Comune di Morcone (in provincia di Benevento) e servirà da supporto alla stesura e alla diffusione del Rural Design Manifesto, un documento programmatico che raccoglie, e diffonde, i principi alla base della ricerca sull’ecosistema territoriale e sul rural design.