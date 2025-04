Una studentessa del I.I.S. Faicchio-Castelvenere prima ai Campionati di italiano Il traguardo di Annachiara Moccia studentessa del primo anno dell’indirizzo Odontotecnico

Un successo che parla la lingua dell’eccellenza: Annachiara Moccia, studentessa del primo anno dell’indirizzo Odontotecnico dell’I.I.S. Faicchio-Castelvenere, ha conquistato il primo posto nella categoria Junior – Area Professionale della XIV edizione dei Campionati di Italiano, prestigiosa competizione nazionale promossa dal Ministero dell’Istruzione e del Merito.

La comunicazione ufficiale è giunta il giorno 1 Aprile 2025. Un funzionario del MIM ha contattato la scuola al fine di attivare un collegamento in diretta con la commissione giudicatrice insediatasi presso la sede del Ministero, a Roma. Tutta la classe ha quindi avuto la possibilità di assistere alla premiazione di Annachiara che, visibilmente commossa, ha interagito con i componenti la commissione.

A esprimere la più viva soddisfazione è la Dirigente Scolastica, prof.ssa Maria Ester Riccitelli: “Annachiara ha dimostrato che la lingua italiana non è soltanto una materia di studio, ma un potente strumento di espressione, pensiero critico e professionalità. La sua vittoria è motivo di orgoglio per l’intero istituto, nonché un esempio luminoso per i suoi compagni”.

Il risultato della studentessa è doppiamente significativo: premia il talento e l’impegno, ma sottolinea altresì quanto le competenze linguistiche siano fondamentali anche in ambiti tecnico-professionali. La padronanza della lingua, infatti, non si limita al sapere teorico, ma si traduce in capacità di analisi, precisione comunicativa e creatività, tutte qualità che Annachiara ha saputo mettere in campo durante le diverse fasi della competizione.

A tal proposito, i Campionati di Italiano rappresentano un banco di prova importante, in cui centinaia di studenti da tutta Italia si confrontano su grammatica, lessico, comprensione del testo e capacità espressive

“Un ringraziamento speciale – ha aggiunto la Dirigente – va a tutti i docenti che hanno accompagnato questo percorso con passione e competenza, incoraggiando e formando gli studenti in ogni fase del loro cammino. È grazie al lavoro di squadra se i nostri ragazzi riescono a distinguersi e a cogliere opportunità così importanti”.

Il successo raggiunto è, dunque, il risultato di un impegno collettivo e di una scuola che, mettendo sempre gli studenti al centro del processo educativo, crede nel valore della formazione completa, capace di unire sapere tecnico e cultura umanistica, valorizzazione degli apprendimenti e sviluppo della persona, per formare cittadini consapevoli e professionisti del futuro. Ad Annachiara vanno i complimenti più sinceri e l’augurio di continuare a coltivare il suo talento con la stessa determinazione che l’ha portata a questo brillante traguardo.