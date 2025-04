San Lorenzo Maggiore si prepara alla Via Crucis in centro storico Domani sera l'appuntamento che coinvolge la comunità

A San Lorenzo Maggiore andrà in scena, Domenica 6 Aprile dalle ore 20:00, “Passi di Speranza” I quadri viventi della Via Crucis. Nel suggestivo ed affascinante centro storico, si snoderà la Via Crucis accompagnata da quadri viventi che rappresentano le ultime ore della vita di Gesù e la sua salita al Calvario.

L’evento è stato organizzato dalla Parrocchia “San Lorenzo Martire” guidata da Don Leucio Cutillo, e ha visto la collaborazione di tutte le Associazioni presenti sul territorio comunale. Tanta la partecipazione per la realizzazione plastica dell’evento. Oltre 60 figuranti coinvolti nella rappresentazione delle scene e altrettanti per l’organizzazione tecnica.

‘’Lo scopo dell’evento - spiega Don Leucio Cutillo - è anche quello aggregativo. C’è sempre più bisogno di stare insieme, condividere momenti di incontro e di confronto per poi “scoprire” e “riscoprire” il proprio territorio. Anche nelle sere che stanno precedendo la rappresentazione , stato bello vedere come il centro storico abbia ripreso vita. Tanti i figuranti e organizzatori che si sono incamminati alla scoperta dei bellissimi vicoli che compongono il cuore pulsante di San Lorenzo Maggiore, scoprendo un patrimonio da preservare e da vivere! Forse fede è anche questo. È amore per il territorio, custodia di un passato che ci appartiene.

La fede è alimentata da ricordi e futuro, caratteristiche di una comunità in cammino che deve rimboccarsi le maniche e continuare a dare vita e speranza al proprio territorio. “Passi di Speranza” - ha concluso il parroco di San Lorenzo Maggiore - ha cercato di fare proprio questo: coniugare fede, storia e tradizioni’’.