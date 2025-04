Castelvenere: Di Santo, grazie alla Provincia dopo 15 anni ecco la rotatoria L'opera alla località San Tommaso costerà 285mila euro

“Dopo 15 anni finalmente verrà realizzata, grazie all’intervento della Provincia di Benevento, una rotatoria alla località San Tommaso nel comune di Castelvenere, all’intersezione tra le strade provinciali n. 79 e n. 82, spesso causa di incidenti stradali”.

Così il sindaco di Castelvenere Alessandro Di Santo in merito alla approvazione da parte della Provincia di Benevento della costruzione dell’opera, che costerà 285mila euro, in un punto strategico del territorio comunale e lungo la strada provinciale che collega Telese Terme con Cerreto Sannita.

“A nome di tutta l’amministrazione comunale – dice il Sindaco Di Santo – e dei cittadini intendo ringraziare la Provincia ed il suo presidente Nino Lombardi che finalmente ci consentono di poter realizzare un intervento strategico per la viabilità e per la sicurezza stradale. Una richiesta partita quindici anni fa con la costituzione di un apposito comitato civico che raccolse anche un congruo numero di firme che vennero consegnate agli amministratori per sollecitare un intervento su un asse viario molto trafficato e che attraversa il centro abitato della località San Tommaso. I lavori per la costruzione della nuova rotatoria inizieranno a breve”, conclude il primo cittadino.