Torrecuso: progetto "Barcamp" giovani e idee per un futuro imprenditoriale Iniziativa promossa dal Comune di Torrecuso e finanziata da Sviluppo Campania

Sabato scorso, presso la Sala Nicchie di Torrecuso, si è tenuto il primo incontro del progetto Barcamp, iniziativa promossa dal Comune di Torrecuso e finanziata da Sviluppo Campania. Un appuntamento pensato per favorire la partecipazione attiva dei giovani e stimolare la nascita di idee imprenditoriali a vocazione sociale e culturale. Il Barcamp è un format innovativo di incontro informale e partecipativo, nato per facilitare lo scambio di idee, esperienze e proposte tra persone con interessi comuni. Non una classica conferenza, ma uno spazio aperto dove ognuno può contribuire e partecipare attivamente.

Durante l’incontro, hanno portato il loro contributo tre esperti del settore: Maria Grazia Di Meo, Social Lab76; Claudio D’Agostino, Cooperativa Immaginaria e Damiano Pontillo, Lazy Farm. Ognuno ha avuto a disposizione cinque minuti per presentare la propria realtà, condividendo esperienze e strumenti utili a chi vuole mettersi in gioco nel mondo dell’impresa. Successivamente, i circa 20 partecipanti – ragazzi e ragazze provenienti da 7 comuni diversi – sono stati coinvolti in due tavoli di lavoro tematici: Impresa sociale e Impresa culturale. I gruppi hanno lavorato per due ore utilizzando il Canvas Business Model, uno strumento strategico che permette di visualizzare e sviluppare in modo semplice ed efficace le componenti chiave di un’idea imprenditoriale, come il valore offerto, i canali di distribuzione, i clienti e le risorse necessarie.

L’iniziativa ha rappresentato un concreto momento di crescita collettiva, un’opportunità per costruire comunità e promuovere una cultura dell’autoimprenditorialità tra i giovani del territorio.