Paupisi: comune dona un dolce pensiero agli alunni del paese Il sindaco Coletta: momento speciale, ricco di significato e di rinnovamento

In occasione della Santa Pasqua, il sindaco Salvatore Coletta e l’Amministrazione Comunale di Paupisi, al termine della celebrazione del Precetto Pasquale, hanno rivolto auguri di serenità, gioia e speranza a tutti gli alunni degli Istituti scolastici del paese.

“La Pasqua è un momento speciale, ricco di significato e di rinnovamento e l’abbiamo voluto celebrare con un piccolo ma simbolico gesto: la consegna delle uova di Pasqua come segno di vicinanza e affetto.

È stato emozionante osservare gli occhi dei nostri bambini illuminarsi di gioia nel ricevere un dono tanto semplice quanto speciale. A volte basta davvero poco per rendere felice qualcuno. E in quei sorrisi sinceri abbiamo ritrovato il senso profondo del nostro impegno quotidiano per la comunità: esserci, con cuore e attenzione.

Le Uova di Pasqua che sono state donate ai bimbi paupisani non arrivano dalla grande distribuzione ma sono prodotte dalle Fabbriche Riunite di Benevento che hanno una forte identificazione territoriale nonché un legame storico tra Sannio e dolci artigianali.

“Con questo gesto abbiamo voluto promuovere l’importanza di acquistare prodotti sanniti: dal produttore al consumatore la distanza deve essere uguale a ‘ZERO’. Auguri di cuore alle nostre bimbe e ai nostri bimbi di poter trascorrere questi giorni di festa in famiglia circondati dall’amore. Buona Pasqua a tutti voi"