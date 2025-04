Fratelli d'Italia. Congresso cittadino a Durazzano: Marciano coordinatore "Questa investitura sarà il carburante che mi farà lavorare con determinazione"

Si è svolto nella giornata di ieri il congresso cittadino di Fratelli d’Italia a Durazzano, un appuntamento molto partecipato che ha visto una grande presenza di iscritti, simpatizzanti e cittadini. Un segnale forte della crescente attenzione e del radicamento del partito sul territorio.

Il congresso è stato preceduto da un incontro di approfondimento politico con la partecipazione di esponenti locali e nazionali di Fratelli d’Italia, tra cui il consigliere provinciale Gaetano Mauriello e il senatore Domenico Matera, coordinatore provinciale del partito. L’incontro ha rappresentato un importante momento di confronto sui principali temi che interessano il territorio, attraverso un dibattito ricco di spunti e proposte.

A margine dell’incontro, si è tenuta l’assemblea degli iscritti che, all’unanimità e per acclamazione, ha eletto Francesco Marciano nuovo coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia a Durazzano.

"Sono onorato della fiducia che mi è stata accordata – ha dichiarato Francesco Marciano - e assumo questo incarico con entusiasmo e grande senso di responsabilità. L’investitura che ho ricevuto dalla base, sarà il carburante che mi farà lavorare con determinazione per rafforzare la presenza di Fratelli d’Italia a Durazzano, ascoltando il territorio e portando avanti le istanze dei nostri cittadini. Impronterò la mia azione alla realizzazione di un maggior numero di momenti come quello di ieri che ha preceduto il congresso vero e proprio, in cui i miei concittadini, a prescindere dal loro colore politico, possano avere contatto diretto con chi ha ruoli e funzioni di governo a vari livelli istituzionali".

Il Coordinamento Provinciale di Fratelli d’Italia Sannio esprime piena soddisfazione per l’esito del congresso e augura buon lavoro a Francesco Marciano.