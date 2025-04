Prevenzione oncologica: circa 200 le visite gratuite a San Martino Sannita Il sindaco Martignetti: meravigliosa iniziativa di prevenzione contro il tumore al seno

E’ stata una vera e propria onda rosa quella che ha attraversato domenica scorsa San Martino Sannita: il senologo Carlo Iannace e la senologa Maria Luisa Di Cecilia hanno effettuato ben 184 visite alle donne accorse alla giornata di prevenzione gratuita organizzata dall’Amos Grottaminarda, con il patrocinio del Comune di San Martino Sannita.

Nel corso della giornata anche le consulenze oncologiche del professor Giuseppe Colantuoni, medico oncologo presso l’Ospedale Fatebenefratelli di Benevento e le ecografie fatte dal dottore Giovanni Carolla.

“E’ stato davvero incredibile …circa 200 visite senologiche è la migliore risposta a questa giornata di prevenzione che abbiamo organizzato a San Martino Sannita ", ha dichiarato Sandra D’Ambrosio, presidente ‘AMOS Grottaminarda’.

"La partecipazione dimostra quanto sia sentita l’esigenza di occasioni concrete di prevenzione e quanto sia importante sostenere e promuovere iniziative legate al benessere e alla salute. Non a caso nel corso delle visite sono stati riscontrati ben 6 casi di tumore, quindi momenti del genere sono importantissimi per ottenere una diagnosi precoce ed attivarsi immediatamente. Con queste iniziative abbiamo voluto dare conferma dell’attenzione quotidiana e della vicinanza riservata alle comunità, puntando sulla prevenzione, dando risalto all’importanza di una diagnosi precoce. Ringrazio di cuore il sindaco di San Martino Sannita per l’ospitalità, nonché le tante volontarie territoriali che sono state al nostro fianco nel corso della giornata. Il successo avuto da questa giornata – ha concluso la D’Ambrosio - evidenzia come il tema della salute e della prevenzione sia un tema assolutamente sentito”.

Attivissima nel corso della giornata anche il sindaco di San Martino Sannita, Angela Martignetti: “E’ stata una giornata di cura e solidarietà – ha affermato il primo cittadino presentissima in tutte le fasi della giornata -. L'Associazione AMOS Grottaminarda, guidata dal Presidente Sandra D'Ambrosio, e con il patrocinio del nostro Comune ha organizzato una meravigliosa iniziativa di prevenzione contro il tumore al seno. Le donne hanno potuto beneficiare di esami diagnostici gratuiti, senza lunghe attese, grazie alla gentilezza e professionalità dei medici Iannace, Di Cecilia, Colantuoni e Carolla. Un abbraccio di gratitudine all'Associazione AMOS, a tutte le straordinarie volontarie, alla nostra concittadina Milena Iscaro e a tutte le donne che hanno partecipato con coraggio e speranza. Come amministrazione comunale di San Martino Sannita, confermiamo, ancora una volta, il nostro impegno a favore della promozione della salute, della prevenzione e del benessere. La prevenzione salva vite, - ha concluso Angela Martignetti - ed iniziative come questa dimostrano l'importanza della solidarietà e della cura per la salute delle donne”.