Sostenibilità: Ceppaloni guida il Sannio nel progetto "bici in Comune" Il sindaco Cataudo: verranno realizzati percorsi ciclabili sicuri e accessibili

Un trionfo di visione, innovazione e comunità: Ceppaloni conquista il primo posto tra i Comuni della provincia di Benevento nella graduatoria nazionale del bando “Bici in Comune”, promosso da Sport e Salute S.p.A.. Il progetto “Communitas Pedalis – Inclusione e territorio in movimento” ha ottenuto un importante finanziamento di 50.000 euro, distinguendosi in una competizione che ha visto oltre 1.950 Comuni italiani partecipare.

Con questa vittoria, Ceppaloni si conferma Comune pioniere nella promozione della mobilità sostenibile, dell’inclusione sociale e della valorizzazione territoriale. “Communitas Pedalis” rappresenta molto più di un semplice progetto ciclabile: è una visione concreta di futuro, in cui la mobilità dolce diventa motore di comunità e innovazione.

“Insieme al Comune di Arpaise – spiega il sindaco di Ceppaloni, Claudio Cataudo – verranno realizzati percorsi ciclabili sicuri e accessibili, arricchiti da segnaletica inclusiva, totem multisensoriali e una mappatura digitale che guiderà cittadini e visitatori alla scoperta del territorio. Gli interventi comprenderanno anche soluzioni all’avanguardia come illuminazione fotoluminescente, QR code interattivi e applicazioni digitali dedicate, mentre eventi aggregativi come la gara ciclistica inclusiva Race 4 ALL – Pedalate Solidali, laboratori scolastici e iniziative culturali animeranno la comunità”.

“Arpaise partecipa con grande entusiasmo a questo progetto condiviso – dichiara il sindaco Vincenzo Forni Rossi – che unisce i nostri territori nel segno della sostenibilità e dell’inclusione. La rete di mobilità dolce che nascerà da Communitas Pedalis rappresenta un'opportunità concreta per valorizzare le nostre bellezze naturali, rafforzare i legami sociali e offrire nuove occasioni di crescita per tutte le fasce della popolazione. È una sfida che affrontiamo con spirito di collaborazione e visione comune”.