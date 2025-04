San Bartolomeo in Galdo: Francesca Ricciardi eletta coordinatrice FdI "L’obiettivo è essere una presenza viva e concreta, capace di portare avanti istanze dei cittadini"

Si è tenuto nella giornata di ieri, nella splendida cornice dell’Università Popolare del Fortore, il congresso cittadino di Fratelli d’Italia a San Bartolomeo in Galdo.

Numerosi i dirigenti sanniti di Fdi presenti in sala, espressione del forte coinvolgimento dell’intera comunità politica provinciale. Sono intervenuti nel corso dei lavori il consigliere provinciale Gaetano Mauriello, il senatore Domenico Matera - coordinatore provinciale del partito - e il sindaco di San Bartolomeo in Galdo, Carmine Agostinelli, che ha portato anche il saluto dell’amministrazione comunale. Il confronto si è articolato su temi fondamentali per lo sviluppo e la valorizzazione delle aree interne, in un clima di condivisione e partecipazione attiva.

Al termine del congresso, l’assemblea degli iscritti ha eletto all’unanimità Francesca Ricciardi come nuova coordinatrice cittadina di Fratelli d’Italia. Insieme a lei, è stata ufficializzata la squadra che comporrà il coordinamento locale: Anastasia Mongella, Idarella Pacifico, Gianni Grumiro, Raffaele Palumbo, Donato Delle Donne, Natalino Agostinelli, Silvestro Reino, Antonio Fiorilli, Salvatore Circelli, Angelo Monaco e Michele Viglione.

"Sono grata per la fiducia ricevuta - ha dichiarato Francesca Ricciardi - per iniziare un percorso che affronteremo con spirito di servizio, ascolto e determinazione. L’obiettivo è essere una presenza viva e concreta, capace di portare avanti le istanze dei cittadini e costruire una proposta politica forte, credibile e radicata nel territorio".

Il Coordinamento Provinciale di Fratelli d’Italia Sannio esprime piena soddisfazione per l’esito del congresso e rivolge a Francesca Ricciardi e al suo gruppo i migliori auguri di buon lavoro, certi che sapranno rappresentare con passione e competenza la voce della comunità fortorina.