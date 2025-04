Montesarchio: ok del consiglio al rendiconto 2024 ARERA introdurrà il Bonus Sociale TARI, con agevolazioni fino al 25% per le fasce svantaggiate

Il Consiglio comunale di Montesarchio ha approvato, nella seduta del 29 aprile, il Rendiconto della gestione finanziaria 2024, rispettando pienamente i termini stabiliti dalla normativa. Un traguardo che l’Assessore al Bilancio Angela Papa ha definito “un importante risultato amministrativo, raggiunto con puntualità e rigore, che testimonia il buon lavoro di programmazione e controllo finanziario messo in campo dagli uffici”.

Il Rendiconto chiude l’esercizio 2024 con un disavanzo complessivo di € 4.291.040,63, in miglioramento rispetto all’anno precedente. L’ente ha adempiuto al ripiano di diverse quote di disavanzo, per un totale di € 852.301,54, comprese quelle derivanti dal riaccertamento straordinario dei residui e dal Fondo anticipazione liquidità. Questo ha inevitabilmente inciso sulla capacità di spesa, ma gli equilibri sono stati garantiti: nel 2024 non si è fatto ricorso all’anticipazione di tesoreria ed è migliorata la tempestività dei pagamenti, con un indicatore annuale di 37,76 giorni per le transazioni commerciali. Ciò ha permesso anche di liberare circa € 95.000,00 dal Fondo garanzia debiti commerciali.



Importante il punto relativo all’approvazione delle tariffe TARI per l’anno 2025, che non subiranno variazioni significative rispetto al 2024, grazie ad un attento lavoro di controllo del territorio svolto dall’Ufficio Tributi. Tale attività ha permesso di ampliare la base imponibile individuando superfici non ancora censite, consentendo una redistribuzione più equa del carico fiscale.



“Abbiamo lavorato per contenere la pressione tributaria, sia sulle famiglie che sulle imprese, senza sacrificare i servizi”, ha spiegato l’Assessore Papa."E nonostante l’introduzione di nuovi obblighi derivanti dalla legge “Salva Mare”, il Comune è riuscito a controbilanciare i costi aggiuntivi tramite misure di contrasto all’evasione".

Infine, è stato annunciato che ARERA introdurrà il Bonus Sociale TARI, con agevolazioni fino al 25% per le fasce economicamente svantaggiate. Per questa agevolazione sarà attivata una campagna informativa per garantire la massima diffusione circa i requisiti e le modalità di accesso.