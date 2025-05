A Pago Veiano il Festival delle pari opportunità Workshop, presentazione di libri, danza e arte, attività in natura e dibattiti

Dal 4 al 6 luglio Pago Veiano, in provincia di Benevento, ospiterà la prima edizione del Veria Fest, il Festival diffuso delle Pari Opportunità e del Senso di Comunità.

Una tre giorni di iniziative organizzata dall’associazione Artemide Aps, con CSV Irpinia Sannio Ets partner nella progettazione, ed in collaborazione con il Forum Giovani, la Pro Loco e l’amministrazione Comunale di Pago Veiano.

«Il Veria Fest - spiega Lucia De Rosa, direttrice artistica ed organizzativa del festival - nasce con l’obiettivo di costruire significato e pensiero sulla parità di genere, di imparare a cooperare e collaborare per il bene comune, di coinvolgere i giovani in un progetto culturale e di costruire un senso diffuso di comunità. Sarà una tre giorni in cui si realizzeranno workshop su Gyrokinesis, su Leadership e Giovani in azioni, su Riabilitazione del Pavimento Pelvico, su Imprenditoria Femminile e su letture contro gli stereotipi di genere. Presenteremo libri sul quotidiano vivere delle donne nei paesi e ci saranno attività a contatto con la natura come escursioni a cavallo, hiking, mountain bike e parete attrezzata lungo il fiume Tammaro. Ed ancora coreografie, monologhi, un coro polifonico sulle tematiche del Veria Fest, e dibattiti sui temi della forza del femminile, della Conciliazione dei tempi di vita, lavoro e famiglia, l’immagine sociale e la parità di genere. Nelle prossime settimane sveleremo l’intero programma e ci saranno tante sorprese».

Un festival quello dell’associazione Artemide che potrà contare sulla collaborazione e la partecipazione di istituzioni, scuole ed associazioni del territorio. All’interno del Veria Fest, le ragazze e i ragazzi di cinque diversi istituti scolastici (“San Pio” da Pietrelcina sede di Pago Veiano, Istituto Omnicomprensivo di San Marco dei Cavoti; Liceo Classico “R. Livatino”; I.P.S.A.R. “Le Streghe” di Benevento; Istituto Palmieri Rampone di Benevento, e “Telesia” sede di Solopaca) porteranno contributi sulle macro aree del festival.

«Il Festival delle Pari Opportunità e del Senso di Comunità promosso da Artemide APS in collaborazione con CSV Irpinia Sannio Ets, nasce come un progetto di co-progettazione a lungo termine per costruire - sottolinea il presidente del CSV Raffaele Amore - una nuova cultura sulla parità di genere, partendo dal basso: da una piccola comunità e, soprattutto, dai più giovani che la vivono. Il Cesvolab ha accolto con entusiasmo questa proposta, riconoscendola come una concreta occasione per trasformare un'idea in azioni reali, capaci di attivare un cambiamento vero, grazie a una rete fatta di collaborazione e partecipazione. Il progetto si fonda sul volontariato, una risorsa che da sempre garantisce impegno e risultati. Risponde anche ai bisogni espressi dal territorio dell'Irpinia e del Sannio, emersi durante un’attenta fase di ascolto e analisi condivisa con enti, associazioni e cittadini attivi. Il CSV Irpinia Sannio ETS lavorerà fianco a fianco con Artemide APS, coinvolgendo quante più realtà possibili, ETS, istituzioni, scuole, per promuovere tra i giovani una nuova idea di parità di genere legata al bene comune, rendendoli protagonisti del cambiamento».