Torneo del Fortore – Trofeo Idnamic: dal 19 maggio al 1 giugno Possono partecipare esclusivamente calciatori tesserati e squadre regolarmente iscritte FIGC

Si è tenuta sabato 11 maggio, presso l’Aula Consiliare del Comune di San Giorgio la Molara, la conferenza stampa di presentazione del Torneo del Fortore – Trofeo Idnamic, organizzato dalla ASD Polisportiva San Giorgio la Molara, con il patrocinio della Comunità Montana del Fortore e del Comune di San Giorgio la Molara.

L’evento ha rappresentato l’apertura ufficiale di una manifestazione sportiva che punta a valorizzare il calcio dilettantistico e il territorio, mettendo in campo passione, talento e spirito di comunità.

Le squadre partecipanti

Durante la conferenza si sono tenuti i sorteggi delle squadre partecipanti, che sono sei:

ASD Polisportiva San Giorgio la Molara

A.C Baselice

ASD Castelfranco Calcio

ASD Atletico Foiano

ASD San Marco dei Cavoti

ASDC Molinara

Il Torneo del Fortore si svolgerà dal 19 maggio al 1° giugno, data in cui si disputerà la finale. La formula del

torneo prevede due gironi da tre squadre ciascuno. Le teste di serie saranno le squadre con il miglior

posizionamento in classifica tra le partecipanti.

Possono prendere parte al torneo esclusivamente calciatori tesserati e squadre regolarmente iscritte al

campionato FIGC, a garanzia di un alto livello tecnico e della massima correttezza sportiva.

Il Trofeo Idnamic, simbolo della competizione, è stato presentato in anteprima e accompagnerà ogni fase

del torneo fino alla premiazione finale, in un percorso che punta a diventare un appuntamento fisso per gli

appassionati di calcio dell’intera area del Fortore.

L’organizzazione ringrazia sin da ora le istituzioni, le società partecipanti e tutti coloro che contribuiranno a

rendere speciale questa edizione.