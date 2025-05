San Leucio del Sannio celebra la Festività della Beata Vergine Maria di Fatima Il 13 Maggio presso la Cappella a lei dedicata

Il 13 maggio la Chiesa celebra la Festività della Beata Vergine Maria di Fatima. Dall'apparizione di Fatima, in Portogallo, nel 1917, la Vergine si manifestò per sei volte ai tre pastorelli, Lucia, Francesco e Giacinta.

La Parrocchia San Leucio Vescovo di San Leucio del Sannio, guidata dal Parroco Don Michele Villani, per l'occasione celebrerà Martedì 13 Maggio 2025, la Solennità con la Santa Messa alla Cappella Nostra Signora del Santo Rosario di Fatima, in Via Ariarella/Piano Alfieri, in San Leucio del Sannio (Bn), preceduta da una Fiaccolata.

Alle ore 19.30 la Fiaccolata partirà dalla Piazza Chiesa, alla presenza del Parroco e del popolo devoto, proseguendo per le strade del territorio, all'arrivo alle ore 20.00 Celebrazione Eucaristica Solenne.

La devozione ai Santi e l'amore per Dio, per il popolo di San Leucio è un legame costante e forte di fede, di comunità e preghiera, tra le diverse generazioni dai giovani agli anziani, così come lo è la devozione per la Madonna di Fatima, che ha portato al concittadino Franco Iannace a costruire due anni fa, in concordia con i dettami della Chiesa, questo luogo dedicato alla Madonna, una bellissima Cappella in aperta campagna.

Da allora, la Cappellina dedicata alla Madonna di Fatima, è diventata sempre più un punto di incontro e un luogo di preghiera e silenziosa meditazione.