Vinestate a CampaniaAlleva con lo stand per il 50enario Il sindaco di Torrecuso: fruito della possibilità di raggiungere anche il target mirato del settore

"Vinestate, la più antica manifestazione enogastronomica della Campania, è stata protagonista anche a CampaniaAlleva, manifestazione di zootecnia e agricoltura. Sono stati già numerosi i visitatori e gli appassionati che hanno visitato lo stand allestito dal Comune e dal Comitato organizzatore dove è possibile trovare tutte le informazioni utili su Vinestate e sul rapporto simbiotico tra il territorio di Torrecuso e il vino", lo spiega, in una nota, il sindaco Angelino Iannella.

"Dopo la straordinaria vetrina del Vinitaly, dove abbiamo presentato ufficialmente in uno storico momento di marketing territoriale le iniziative per il Cinquantenario di Vinestate e il nuovo logo dell'evento, a CampaniaAlleva abbiamo fruito della possibilità di raggiungere anche il target mirato degli operatori di settore: con 179 riconoscimenti ufficiali in Europa e nel mondo e il numero-record di 29 cantine operanti sul territorio comunale, Torrecuso è riconosciuta come una indiscussa eccellenza enologica: Vinestate dal 1975 ne è il simbolo", conclude Iannella.