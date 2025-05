Guardia Sanframondi aderisce al Giorno del Dono 2025 – Tappa Irpinia - Sannio Il Comune sannita diviene uno dei protagonisti del decennale della manifestazione nazionale

Il Comune di Guardia Sanframondi ha ufficializzato la propria adesione al Contest #DonareMiDona Comuni in occasione della Tappa Irpinia-Sannio del Giorno del Dono 2025, evento nazionale promosso dall’Istituto Italiano della Donazione (IID) e giunto alla sua decima edizione.



L’adesione è avvenuta venerdì 9 maggio durante il primo incontro organizzativo svoltosi nell’ambito della manifestazione Campania Alleva. L’iniziativa, promossa da CesvoLab Irpinia Sannio ETS in collaborazione con l’Istituto Italiano della Donazione, ha visto la partecipazione dell’assessore regionale all’Agricoltura Nicola Caputo, del consigliere regionale Erasmo Mortaruolo, di sindaci del territorio, istituti scolastici, enti del terzo settore, imprese e volontari. Nel corso del workshop è stata proclamata l’Irpinia-Sannio "Capitale Italiana del Dono 2025", che ospiterà la tappa conclusiva del DonoDay con una due giorni di eventi a Pietrelcina dal 23 al 25 ottobre.



Guardia Sanframondi si presenta a questo importante appuntamento nazionale con una progettualità già avviata e radicata: l’Amministrazione ha attivato e promosso unitamente alle associazioni del territorio una serie di iniziative significative, come le giornate di prevenzione, le giornate ecologiche, le campagne di valorizzazione del patrimonio librario e artistico-architettonico, le raccolte fondi per realtà come l’AIL, oltre all’istituzione del registro del volontariato “Un’ora per Guardia”- unitamente al coinvolgimento degli ospiti del progetto SAI. Il Comune ha inoltre aderito al Manifesto per la Felicità Pubblica e alla Dichiarazione sulla Fraternità Umana, quest’ultima promossa da ANCI e dalla Fondazione Fratelli tutti.



“Guardia Sanframondi ha fatto della cultura del dono un principio fondante della propria azione amministrativa e comunitaria – ha dichiarato il Sindaco Raffaele Di Lonardo –. L’adesione al DonoDay rappresenta il naturale proseguimento di un percorso condiviso con la cittadinanza, all’insegna della solidarietà, dell’impegno civico e della valorizzazione dei legami sociali”.



Con questa partecipazione, Guardia Sanframondi conferma il proprio ruolo attivo nella promozione di una cittadinanza consapevole e solidale, contribuendo a rendere il decennale del Giorno del Dono un’occasione di crescita e coesione per l’intero territorio.