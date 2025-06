A Guardia Sanframondi torna "Radici in cammino", trekking tra i vigneti Seconda edizione dell'evento dedicato alla valorizzazione del territorio e all'integrazione

Torna in provincia di Benevento, nel comune di Guardia Sanframondi, “Radici in cammino”, trekking tra i vigneti. A promuovere l’iniziativa, giunta alla seconda edizione, è la Pro Loco Guardia Sanframondi, con il patrocinio morale del comune e la collaborazione delle associazioni guardiesi: Rinnovamento guardiese, Nuovo laboratorio teatrale, FC Guardia Sanframondi, Sannio Rangers, Misericordia, Lilliput, Nucleo comunale volontariato, ArciGuardia, Guardia Ambientale ODV, Guardia Viva, Circolo Viticoltori e I coraggiosi.

Promuovere il territorio e migliorare l'integrazione

Si tratta di una proposta tesa a incrementare la visibilità e la promozione del territorio e, nello stesso tempo – spiegano i promotori - a migliorare l’integrazione con i rifugiati che, con la loro presenza, da anni animano la comunità guardiese, come quella anglofona che vive nel centro storico. Senza contare la grande opportunità che vede insieme i sodalizi guardiesi uniti e pronti, anche con tanti giovani, a cooperare in una giornata da vivere in compagnia e, soprattutto, a contatto con la natura in un’attività dai molteplici benefici fisici e mentali. Il tutto per tenere sempre validi i principi fatti propri dalla Pro Loco da anni, che riecheggiano le parole di John Fitzgerald Kennedy: “Non chiederti cosa il tuo paese può fare per te, chiediti cosa puoi fare tu per il tuo paese”.

La partenza è fissata per le ore 8 dalla zona antistante il comune, per poi chiudersi verso le ore 13, dopo circa 11 chilometri, presso l’area verde di piazza Padre Pio, dopo aver attraversato vigneti dall’alta specializzazione, paesaggi di rara bellezza e scoprire la flora e la fauna e, non ultimo, ascoltare i suoni della natura. Un itinerario, che riguarda nelle prime fasi anche il centro storico, selezionato proprio per esaltare le tante peculiarità e per osservare il paesaggio da angolazioni diverse e puntare a rinnovare l’impegno per il rispetto e la salvaguardia dell’ambiente, tema mai da dimenticare.

Non mancheranno, lungo il percorso con passaggi di vigneti e oliveti e dalle diverse soste, spiegazioni sulle tecniche di coltivazione della vite e anche sugli aspetti geologici delle diverse località attraversate. A tale proposito la Pro Loco, d’intesa con le altre associazioni intende ringraziare i proprietari degli appezzamenti e gli abitanti della frazione di Santa Lucia per l’accoglienza.