Ancora emergenza idrica a Ceppaloni, il sindaco Cataudo presenta denuncia “Situazione intollerabile, i cittadini abbandonati da giorni”

“È un fatto gravissimo che da giorni, ormai, molte famiglie di Ceppaloni siano senz’acqua. Nonostante le rassicurazioni di Alto Calore, la situazione non è tornata alla normalità”.

È durissima la denuncia del Sindaco di Ceppaloni, Claudio Cataudo, che in queste ore si è recato presso la Stazione dei Carabinieri per formalizzare una denuncia contro Alto Calore Servizi, società responsabile della gestione idrica. Alla denuncia seguirà una nota indirizzata al Prefetto di Benevento, per sollecitare un intervento urgente. Acqua che manca in alcune zone del paese.

“A fronte di un disservizio grave e prolungato – dichiara Cataudo – non solo manca l’acqua, ma manca anche un minimo di organizzazione da parte di Alto Calore. Non è stato previsto nemmeno un servizio sostitutivo: nessuna autobotte, nessuna comunicazione chiara. I cittadini sono lasciati soli a fronteggiare una vera e propria emergenza non solo idrica, ma a questo punto anche sanitaria”.

Il sindaco ha inoltre annunciato che il Comune si sta organizzando per garantire l’approvvigionamento idrico tramite autobotti, che saranno posizionate in punti strategici del territorio già nelle prossime ore.

“La situazione non riguarda solo Ceppaloni – aggiunge – ma anche numerosi altri comuni sanniti. Siamo di fronte a una crisi sistemica, senza spiegazioni e senza soluzioni. È giunta l’ora di una protesta forte e compatta dei sindaci, perché non è più accettabile che interi territori siano lasciati senz’acqua, con gravissimi rischi anche per la salute pubblica”.