Rete fognaria: ecco il piano manutentivo 2025 Palma e Striani: "Al centro sicurezza, sostenibilità e ascolto del territorio"

"L’amministrazione comunale continua a dimostrare con i fatti l’impegno per la manutenzione e la riqualificazione delle infrastrutture cittadine. Al centro del piano manutentivo 2025, c’è la rete fognaria, che in più punti del territorio risulta ormai obsoleta, sottodimensionata o soggetta a malfunzionamenti". Così in una nota la delegata alla Manutenzione Palma Viscione e dall’assessore ai Lavori pubblici Cesare Striani.



"Si tratta di un’opera fondamentale – spiegano gli amministratori – che non solo migliora la vivibilità dei quartieri, ma risponde anche a precise esigenze di sicurezza, igiene e tutela dell’ambiente. Intervenire oggi significa prevenire disagi e garantire un futuro più sostenibile".

I lavori a Montesarchio

Grazie alla presenza costante sul territorio del geometra Fiorillo, tecnico comunale incaricato della manutenzione - spiegano dal Comune Caudino - che monitora quotidianamente lo stato delle infrastrutture e ne conosce a fondo le criticità, è stato possibile programmare una serie di interventi mirati ed efficaci. Tra questi, è già partito il cantiere in via Fizzo, una zona che da tempo presentava situazioni di disagio con ristagni d’acqua e frequenti fuoriuscite. L’intervento in corso prevede la completa sostituzione del tratto fognario compromesso e il potenziamento della rete di raccolta delle acque meteoriche.

L’opera in via Fizzo si inserisce in un quadro più ampio di lavori già realizzati nei mesi scorsi su diverse arterie cittadine: via Granatelle, via Virgilio Marone, via Roma, via Castello, via Fontana, via Chiosco Porrelle, Tufara Valle, via Latonuovo, via San Sebastiano, via Benevento, la Variante, via Pontesica e via Quarantiello. Un piano di risanamento strutturato, che sta procedendo per step e che ha già restituito decoro e funzionalità a numerose zone del paese.

Restano ancora diversi interventi da effettuare. Tra le priorità già programmate figura via Ciaolilli, dove nonostante un primo intervento la situazione richiede ulteriori e più incisive azioni risolutive.

"Siamo consapevoli delle difficoltà – concludono Viscione e Striani – ma anche della responsabilità che abbiamo nei confronti della comunità. Stiamo affrontando ogni criticità con serietà e concretezza, adottando soluzioni sostenibili e guardando al lungo periodo. Il nostro obiettivo è semplice: dare risposte ai cittadini, migliorando la qualità della vita e tutelando il territorio".