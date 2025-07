Turismo: Telese Terme traina la crescita nel Sannio Secondo i dati ISTAT è il comune con la maggiore crescita percentuale in provincia

Telese Terme si conferma ancora una volta capitale turistica del Sannio. Secondo i dati ISTAT relativi al 2024, la nostra città ha fatto registrare la più alta crescita percentuale di presenze turistiche in tutta la provincia di Benevento, superando anche il capoluogo. A Telese Terme nel 2024 ci sono stati 32.287 pernottamenti contro i 24.493 di Benevento; gli arrivi sono stati 20.336 mentre a Benevento quasi la metà: 11.877. Da un rapido raffronto risulta addirittura che a Telese c’è più passaggio turistico che a Procida o Ercolano.

Un risultato questo che pone Telese Terme al centro della ripresa del turismo in Italia, contribuendo in maniera determinante al primato del Sannio tra le province italiane.

Il trend positivo riguarda in particolare il settore dell’ospitalità – alberghi, B&B e strutture ricettive – che negli ultimi mesi hanno visto un incremento significativo di presenze, a fronte di una leggera flessione nazionale del turismo nel primo trimestre del 2025. Trend confermato anche da uno studio commissionato nei mesi scorsi da una multinazionale che investirà a Telese e sarà la prima volta in una città con popolazione al di sotto dei 15mila abitanti.

“Siamo orgogliosi che Telese Terme sia oggi il motore della crescita turistica dell’intero Sannio - ha commentato il sindaco Giovanni Caporaso -. Questi dati premiano non solo la bellezza e l’unicità del nostro territorio, ma anche la determinazione e la serietà con cui abbiamo investito nel nostro sistema di accoglienza, nella cura degli spazi urbani, nella promozione del benessere termale e nell’organizzazione di eventi di qualità.

Voglio ringraziare personalmente tutti gli operatori del settore turistico, gli albergatori, i gestori dei B&B, i commercianti e i professionisti che ogni giorno rendono Telese una città viva, accogliente e in continua evoluzione.

Un sentito grazie va anche all’intera Amministrazione comunale per il lavoro svolto con impegno e visione.

L’auspicio è che questo risultato rappresenti non un traguardo, ma una tappa importante di un percorso di crescita costante, capace di consolidare la vocazione turistica della nostra Telese anche nei prossimi anni.”

Telese Terme si conferma dunque una delle mete più attrattive del Sud Italia, crocevia di benessere, natura e cultura, con lo sguardo sempre rivolto a un futuro di sviluppo sostenibile e qualità della vita.