Dugenta, il sindaco Di Cerbo nomina la nuova Giunta: ecco i nomi Valentino Di Cerbo vicesindaco con deleghe assessoriali. In giunta entra Marta Stellato

«Con due miei decreti ho provveduto alla nomina del nuovo assessore, nella persona della consigliera comunale Marta Stellato, e al conferimento della delega di Vice Sindaco all'assessore Valentino Di Cerbo. Questo nuovo assetto si è reso necessario a seguito delle dimissioni da Vice Sindaco di Luigi Palermo e a seguito delle dimissioni da consigliare di Americo Fusco. Il percorso che ci è dinanzi, fino alla fine della consiliatura, prevista per la primavera del 2027, rappresenta l'ultimo tratto da affrontare con impegno, determinazione e senso di appartenenza, per portare a termine una infinità di iniziative, in favore del nostro territorio e della nostra comunità».

Con queste parole il sindaco di Dugenta Clemente Di Cerbo ha annunciato la nuova composizione della sua giunta.

Al nuovo vicesindaco Valentino Di Cerbo sono state assegnate le deleghe a Politiche ambientali, Servizi e Infrastrutture cimiteriali, Cerimoniale, Tutela e promozione dell'immagine dell'Ente, Gestione del personale, Gestione immobili di proprietà comunale, Impianti di depurazione delle acque e rete fognaria, Politiche giovanili, Tutela degli animali, Area PIP, Piano Urbanistico Comunale, Digitalizzazione dell'ente e Smart city.

«Ringrazio il sindaco per la fiducia accordatami nel solco della consolidata esperienza amministrativa che mi ha visto fin qui impegnato. Continuerò a dare il mio leale supporto consapevole della maggiore e prestigiosa responsabilità che mi deriva dal nuovo ruolo di vice sindaco».

Al neo assessore Marta Stellato sono state invece conferite le deleghe a Turismo, Cultura, Istruzione pubblica e privata, Pari opportunità, Lavoro e formazione, Immigrazione, Servizio civile, Rapporti con enti del Terzo settore. «E’ per me un grande onore assumere questo incarico - ha invece rimarcato Stellato -. Ringrazio il sindaco Clemente Di Cerbo e l’amministrazione comunale per la fiducia, ma il mio grazie più grande va a voi: lavorerò con umiltà e trasparenza per il bene comune. Il mio obiettivo è un’amministrazione condivisa. Per questo, la mia porta sarà sempre aperta: sarò la vostra completa disposizione per ascoltare necessità, suggerimenti e sfide della nostra comunità. Costruiamo insieme il futuro del nostro territorio».