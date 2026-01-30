Vigili del fuoco. Capolongo subentra a Bellizzi: gli auguri del Conapo Comando provinciale di Benevento. Cavuoto e Cecere: “Sinergia tra sindacati e dirigenza"

In occasione dell'avvicendamento al Comando Provinciale dei Vigili del fuoco di Benevento, il sindacato autonomo Conapo fa gli auguri al comandante uscente Mario Bellizzi e all'ingegnere Salvatore Angelo Capolongo designato alla guida dei vigili del fuoco sanniti.

“Il Conapo, Sindacato Autonomo Vigili del Fuoco di Benevento, a nome di tutti gli iscritti desidera formulare i migliori auguri all’ingegnere Salvatore Angelo Capolongo proveniente dalla Direzione Regionale Basilicata, per il nuovo e difficile compito che è stato chiamato ad assolvere come Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco di Benevento.

Intendiamo assicurare, da parte nostra e della organizzazione sindacale che rappresentiamo, la più leale e fattiva collaborazione, nel reciproco rispetto dei rispettivi ruoli” hanno spiegato Livio Cavuoto e Alfonso Cecere, rappresentanti sindacali del Conapo Benevento.

“Siamo consapevoli dei numerosi e grandi problemi che il Comando di Benevento è chiamato ad affrontare e delle grandi responsabilità nel ruolo di comandante. Le difficoltà legate alla morfologia del territorio, il tessuto sociale, l’organizzazione del Comando, sono alcune delle criticità che vengono quotidianamente affrontate con organici, mezzi e risorse non sempre adeguati – hanno poi rimarcato Cavuoto e Cecere -. Per questo siamo convinti della necessità di realizzare un più alto e costante coordinamento sinergico tra sindacati e dirigenza in nome di quegli obiettivi condivisi quali la tutela del personale e l’ottimizzazione del servizio di soccorso tecnico urgente che rendono il nostro Corpo il più amato dagli italiani.

Nell’occasione desideriamo rivolgere un sentito ringraziamento per l’attività svolta nel periodo in cui ha ricoperto l’incarico di Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco di Benevento, all’ingegnere Mario Bellizzi con nuovo incarico presso la Direzione Regionale della Campania, di cui abbiamo apprezzato le elevate qualità professionali e umane, l’impegno costante per la sicurezza dei cittadini e la particolare attenzione rivolta al personale tutto nonostante le molteplici problematiche della nostra realtà provinciale”.