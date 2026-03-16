Salvemini: "Il gruppo la nostra forza. Un match ha dato un segnale chiarissimo" L'attaccante giallorosso nel corso di 8gol: "Il presidente Vigorito tiene tantissimo al Benevento"

Oltre a Tumminello, anche Salvemini ha parlato del momento del Benevento dopo la vittoria col Foggia: "Dal punto di vista fisico mi sento bene. Contro il Potenza sono arrivati anche i gol e, rispetto a due mesi fa, la mia condizione è cresciuta molto. Sto bene sotto tutti i punti di vista. Dopo una settimana come quella scorsa abbiamo speso tantissimo, sia a livello fisico che mentale: sono partite, quelle giocate contro Altamura, Catania e Potenza, che ti portano via molto. C’è stato un piccolo calo, ma penso sia fisiologico dopo tante gare giocate sempre allo stesso livello. Sono comunque felice di aver vinto e di aver portato a casa i tre punti. Non è mai scontato vincere, per questo bisogna dare grande valore alla vittoria contro il Foggia. La partita della svolta? Direi quella di Picerno. Vincere in quel modo è stato un segnale chiarissimo. La nostra forza è il gruppo: è qualcosa di unico. Tutti ci mettiamo al servizio della causa".

Salvemini ha proseguito nel parlare del momento in cui ha firmato col Benevento: "Quando una dirigenza ti vuole così tanto, per me è un onore. Non ho esitato neanche mezzo secondo. Il presidente è qui da vent’anni e tiene tantissimo al Benevento. Non mi era mai capitato di avere un presidente così. Quest’anno l’ho visto sempre, in ogni partita. Penso che sia davvero innamorato del Benevento, altrimenti non si spiegherebbe. È qualcosa di indescrivibile: credo sia uno dei pochi presidenti in Italia a fare questo. Floro Flores? Sono certo che farà una grande carriera. Ci ha dato una grande mano sia dal punto di vista tattico sia nella gestione del gruppo. È una persona che si mette sempre dalla parte della squadra".