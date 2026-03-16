Vivaio, due giallorossi del Benevento convocati nella Rappresentativa di Serie C

Nuova convocazione nella Rappresentativa di Serie C per Jerradi e De Benedetto. I due giallorossi, che militano nella formazione under 17 allenata da Schiavi, parteciperanno al test in programma contro il Torino. L'appuntamento è fissato a mercoledì, con fischio d'inizio fissato alle ore 13, al centro sportivo Robaldo del capoluogo piemontese. Di seguito, tutti i convocati:
Portieri: Ludovico Tatò (Vis Pesaro), Andrea Libi (Giana Erminio);
Difensori: Andrea Cannavò (U. Brescia), Filippo Diamanti (Ascoli), Mohamed Jerradi (Benevento), Francesco Ferrarese (Salernitana), Matteo Trapletti (Albinoleffe), Simone Rosati (Ternana);
Centrocampisti: Thomas Simonelli (Albinoleffe), Andrea Isgrò (Albinoleffe), Filippo Amantini (Gubbio), Rosario Lombardo (Trapani), Mattia Fontana (Vicenza), Mattia Balzan (Vicenza), Antonio Mauro (Sorrento), Patrick Quaglino (Pro Vercelli), Gabriele Iacovacci (Ternana), Manuel Glandarelli (Ternana);
Attaccanti: Nicola Russo (Sorrento), Ivan Pupo (Lecco), Francesco De Benedetto (Benevento), Francesco Kroni (Arezzo)