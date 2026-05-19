Diritti umani e pace: c'è Marzano e il libro Storia di Gaza Giovedì all'Università degli Studi del Sannio

Giovedì 21 maggio 2026, alle ore 17.30, l’Università degli Studi del Sannio inaugura un ciclo di appuntamenti dedicato al tema dei diritti umani e della pace con la presentazione del volume Storia di Gaza. Terra, politica, conflitti di Arturo Marzano, pubblicato nel 2025 da il Mulino.

L’incontro, che si svolgerà presso la Sala studio del Polo didattico di Via delle Puglie, offrirà l’occasione per approfondire la storia e la complessità della Striscia di Gaza, andando oltre le semplificazioni e le rappresentazioni riduttive spesso restituite dalla cronaca. Un territorio oggi percepito prevalentemente come simbolo di distruzione e sofferenza, ma la cui vicenda storica è essenziale per comprendere il conflitto israelo-palestinese e gli equilibri geopolitici del Medio Oriente.

Nel volume, Arturo Marzano ricostruisce la storia di Gaza dalla fine dell’Ottocento a oggi, restituendo una narrazione articolata che intreccia dimensioni politiche, sociali, culturali, economiche e demografiche. Gaza emerge così non soltanto come luogo del conflitto, ma anche come spazio attraversato da esperienze di dialogo, non violenza, emancipazione e quotidiana resistenza.

Arturo Marzano è docente di Storia contemporanea presso il Dipartimento di Filosofia, Comunicazione e Spettacolo dell’Università Roma Tre. I suoi studi si concentrano sulla storia del sionismo, dello Stato di Israele, del conflitto israelo-palestinese e delle relazioni tra Europa e Medio Oriente.

L’iniziativa si inserisce nel programma della Biblioteca di Ateneo “Incontrarsi in Biblioteca: chi scrive e chi legge”, un format aperto alla città e a tutte le persone interessate, nato per promuovere il dialogo tra autori, lettrici e lettori in un contesto informale e partecipativo.

La formula degli incontri prevede infatti il coinvolgimento diretto del pubblico: attraverso un questionario online disponibile sul sito di Ateneo, chi partecipa potrà proporre domande, condividere riflessioni, dubbi e curiosità, contribuendo attivamente al confronto con l’autore.

Romanzi, saggi, libri di attualità, sport, musica, fumetti, fantasy, biografie e divulgazione saranno al centro di un calendario costruito anche grazie alle proposte di studenti e studentesse, personale tecnico- amministrativo e bibliotecario, docenti, ricercatori, ricercatrici, dottorandi e dottorande, attraverso i titoli disponibili sulla piattaforma digitale MLOL.

«Benevento è una città che scrive e che legge, e UNISANNIO, che con i suoi tanti plessi ne abita il cuore antico e moderno, è pronta a contribuire con la sua comunità ad accogliere suggerimenti di lettura di altri lettori e scrittori, e a condividere i suoi. Le nuove sedi della Biblioteca, aperte nel tardo pomeriggio, vogliono essere luoghi di incontro, confronto e scoperta, in cui discipline, ruoli e generazioni possano dialogare in modo spontaneo e informale», dichiara la professoressa Cristina Ciancio, delegata al Patrimonio Bibliotecario dell’Università degli Studi del Sannio.