GESESA informa che a causa lavori di E-Distribuzione che comporteranno, tra l’altro, la disalimentazione elettrica di diversi impianti idrici, l’erogazione idrica sarà sospesa dall’1:00 alle 6:00 (ovvero fino al ripristino dell’erogazione elettrica) di giovedì 21 maggio nelle seguenti zone:
Contrada San Chirico, Via dei Liguri Bebiani, Via Padre Pio, Piazza Gaetano Basile, Via Valfortore (da incrocio Via Acquafredda ad incrocio Via Antonio Abete), Via Acquafredda, Via Cammino della Pace, Via Monte Serrato, Contrada Montecalvo, Contrada Madonna della Salute, Via San Leucio, Via Cancello, Via Casini di Sopra, Via Casini di Sotto.
GESESA attuerà tutte le manovre necessarie per minimizzare i disagi all’utenza.
Per quanto attiene alle seguenti contrade:
Contrada Francavilla, Contrada Bonavita, Contrada Lammia, Contrada Caprarelle, Contrada Imperatore, Contrada Roseto, Contrada Le Murate, Contrada San Domenico, Contrada Cardoni, Contrada Ciofani, Contrada Capoiazzo, Contrada Corvacchini, Contrada La Francesca, Contrada Camerelle, Contrada Pestecchia, Località Piano Borea, Contrada San Francesco, Contrada Mosti, Contrada Spezzacatena, Contrada Sponsilli, Contrada Olmeri, Contrada Fasanella.
Non si esclude che possano verificarsi diffusi fenomeni di bassa pressione e/o mancanza d’acqua, nell’arco della mattinata di giovedì 21 maggio ovvero fino al riempimento delle condotte.
L’azienda informa inoltre che le operazioni di riapertura delle condotte potrebbero provocare fenomeni temporanei di torbidità e turbolenza dell’acqua anche nelle aree limitrofe a quelle direttamente interessate dai lavori.
Per eventuali segnalazioni o informazioni aggiuntive, GESESA invita gli utenti a contattare il servizio guasti al numero verde 800 511717.
Lavori elettrici: disservizi per l'erogazione idrica
Giovedì 21 in diverse zone della città
GESESA informa che a causa lavori di E-Distribuzione che comporteranno, tra l’altro, la disalimentazione elettrica di diversi impianti idrici, l’erogazione idrica sarà sospesa dall’1:00 alle 6:00 (ovvero fino al ripristino dell’erogazione elettrica) di giovedì 21 maggio nelle seguenti zone: