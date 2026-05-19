"Musei in Tour": la realtà virtuale per la valorizzazione della rete museale Giovedì la presentazione dell'evento

Giovedì 21 maggio 2026 alle ore 11.30, presso la Corte della Rocca dei Rettori, si terrà la conferenza stampa di presentazione di “Musei in Tour”, il progetto dedicato alla realizzazione di esperienze immersive in realtà virtuale per la valorizzazione della Rete Museale della Provincia di Benevento.

L’iniziativa si inserisce nell’ambito “Transizione Digitale” del Bando Voucher Doppia Transizione Digitale ed Ecologica – Anno 2025 della Camera di commercio Irpinia - Sannio e punta a introdurre nuove modalità di fruizione e promozione del patrimonio artistico e culturale del territorio sannita attraverso tecnologie immersive.

Il progetto prevede la realizzazione di contenuti immersivi a 360° fruibili tramite visori VR, capaci di raccontare in modo innovativo musei, luoghi e collezioni della rete museale provinciale. Attraverso narrazioni visive coinvolgenti, audio narrativi e contenuti informativi integrati, i visitatori potranno vivere un vero e proprio viaggio immersivo nel patrimonio culturale del Sannio, esplorando virtualmente spazi museali, osservando da vicino le opere e comprendendone i contesti storici e artistici.

L’esperienza è progettata per coinvolgere sia il pubblico a distanza sia i visitatori in presenza: da un lato rappresenta uno strumento di promozione capace di anticipare e stimolare la visita reale, dall’altro diventa un supporto innovativo alla fruizione museale, rendendo l’esperienza culturale più accessibile, coinvolgente e memorabile.

Le esperienze immersive potranno inoltre essere utilizzate in hub turistici, eventi, fiere e spazi espositivi della Regione Campania, con l’obiettivo di intercettare i grandi flussi turistici diretti verso le località costiere e orientare i visitatori alla scoperta delle aree interne e del patrimonio culturale del Sannio.

Il progetto è realizzato con il supporto di Humankey Srl e rappresenta un passo concreto verso la modernizzazione digitale dei servizi culturali, rafforzando il legame tra innovazione tecnologica, valorizzazione del patrimonio e sviluppo turistico del territorio.



Nel corso della conferenza stampa interverranno: Nino Lombardi, Presidente della Provincia di Benevento, Raffaele Del Vecchio, Amministratore Unico di Sannio Europa, Gianluca Vitiello, CEO & Co-Founder Humankey, Girolamo Pettrone, Commissario straordinario della Camera di Commercio Irpinia – Sannio e Clemente Mastella, Sindaco di Benevento.



L’iniziativa segna un nuovo modo di raccontare e promuovere il patrimonio culturale del territorio, attraverso strumenti digitali capaci di unire comunicazione, didattica e promozione turistica.

La stampa è invitata a partecipare.

