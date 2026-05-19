Nullità matrimoniale e giustizia ecclesiastica: il volume di Palumbo e Santoro Non solo un percorso giuridico ma “un vero e proprio spaccato antropologico”

A dieci anni dalla riforma dei processi di nullità matrimoniale voluta da Papa Francesco, arriva un volume destinato a segnare un punto di svolta negli studi di diritto canonico. “Giurisprudenza matrimoniale canonica” è firmato dai professori Paolo Palumbo e Raffaele Santoro. Il testo, pubblicato da Lefebvre Giuffrè, è stato presentato presso l’Università Giustino Fortunato di Benevento, nel corso di un incontro dedicato ai nuovi scenari della giustizia ecclesiastica matrimoniale.



L’opera rappresenta un unicum nel panorama italiano perché raccoglie, per la prima volta in maniera sistematica, le sentenze emesse dai tribunali ecclesiastici italiani in materia di nullità matrimoniale. Un lavoro imponente che ha coinvolto 26 dei 49 tribunali ecclesiastici presenti in Italia, oltre al Tribunale del Vicariato dello Stato della Città del Vaticano.



Come spiegato dal professor Palumbo “Il volume nasce dall’esigenza di comprendere come la riforma di Papa Francesco sia stata concretamente applicata nel corso di questi dieci anni. Le sentenze raccolte non costituiscono soltanto un patrimonio giuridico, ma raccontano anche “uno spaccato di cultura religiosa” e il modo in cui oggi le persone vivono il matrimonio, le crisi familiari e le fragilità che conducono alla rottura del vincolo coniugale.

Particolare attenzione è dedicata al cosiddetto “processo più breve”, la procedura introdotta dalla riforma che consente al vescovo di pronunciarsi direttamente nei casi in cui la nullità del matrimonio appaia evidente e vi sia il consenso dei coniugi. Il testo raccoglie oltre venti sentenze relative a questa procedura, offrendo così uno strumento prezioso anche per comprendere il ruolo dei vescovi come giudici ecclesiastici”.



Il professor Santoro ha sottolineato come dal volume emerga “non solo un percorso giuridico, sotto il profilo processuale e sostanziale del diritto canonico, ma anche “un vero e proprio spaccato antropologico” della società contemporanea. Le vicende personali narrate nelle sentenze mettono infatti in luce la fragilità della famiglia nell’attuale contesto sociale e le difficoltà con cui molte coppie affrontano il matrimonio”.



L’obiettivo degli autori è anche quello di rendere più trasparente e accessibile la giustizia ecclesiastica, spesso percepita come distante o poco conosciuta. Attraverso la pubblicazione delle sentenze, i lettori possono comprendere tempi, modalità e motivazioni che accompagnano un processo di nullità matrimoniale, contribuendo così ad avvicinare le persone ai tribunali ecclesiastici con maggiore consapevolezza e fiducia.