Torna a Benevento "Racconti per ricominciare" Sesta edizione per il Green Festival di teatro al tramonto

iparte da Benevento la sesta edizione di “Racconti per Ricominciare”, il Green Festival di teatro al tramonto ideato e realizzato da Vesuvioteatro, con la direzione artistica di Claudio Di Palma e il coordinamento artistico di Giulio Baffi. Dal 22 maggio al 7 giugno 2026, il festival porterà in città quattro produzioni teatrali in alcuni dei luoghi più suggestivi del patrimonio storico e artistico sannita.

L’iniziativa, riconosciuta e sostenuta dal Ministero della Cultura e dalla Regione Campania, coinvolge a Benevento il Complesso Monumentale di Santa Sofia, la Rocca dei Rettori e il Giardino del Mulino Pacifico. L’edizione beneventana è realizzata in collaborazione con la Provincia di Benevento e Sannio Europa, società in house che cura la gestione e la promozione della rete museale provinciale.

Il programma a Benevento

Complesso Monumentale di Santa Sofia

22 e 23 maggio 2026, ore 18.45 – IL CONTRARIO DI UNO di Erri De Luca. A cura di Manuel Di Martino, con Emanuele D’Errico, Manuel Di Martino, Antonio Elia. Produzione Teatro Augusteo.

29 e 30 maggio 2026, ore 18.45 – EDUARDO PER AMORE DEL GELO di Fabio Pisano. A cura di Claudio Di Palma, con Chiara Baffi, Luciano Giugliano, Luca Iervolino, Ciro Riccardi. Produzione Ente Teatro Cronaca.

Rocca dei Rettori

1 e 2 giugno 2026, ore 18.45 – LE VOCI DELLA ROCCA di Antonio Marfella. A cura di Claudio Di Palma, con Antonio Marfella, Valentina Martiniello, Domenico Palmiero. Produzione Ente Teatro Cronaca.

Giardino del Mulino Pacifico

3, 4, 5, 6 e 7 giugno 2026, ore 18.45 – MARGINALI ESISTENZE di Amerigo Ciervo. A cura di Viviana Altieri, con Viviana Altieri, Michelangelo Fetto, Antonio Intorcia, Nicola Nicchi. Produzione Solot.

“Siamo davvero lieti di collaborare anche quest’anno con un festival di livello nazionale come ‘Racconti per Ricominciare’. È un progetto che unisce il linguaggio contemporaneo del teatro alla valorizzazione dei nostri luoghi identitari, creando un’esperienza culturale capace di parlare a pubblici diversi”, dichiarano il Presidente della Provincia di Benevento, Nino Lombardi, e l’Amministratore Unico di Sannio Europa, Raffaele Del Vecchio.

“Per noi l’obiettivo è duplice: da un lato offrire ai cittadini e ai visitatori un cartellone artistico di qualità, dall’altro mettere a sistema il patrimonio storico e monumentale della Provincia attraverso una fruizione viva e contemporanea. Il teatro al tramonto trasforma Santa Sofia, la Rocca dei Rettori e il Mulino Pacifico in palcoscenici naturali, restituendoli alla comunità in una chiave nuova. È questa la direzione in cui stiamo lavorando: fare rete tra istituzioni culturali, sostenere le produzioni artistiche e generare occasioni di attrazione turistica che valorizzino il Sannio come destinazione culturale. Ringraziamo Vesuvioteatro, la direzione artistica e tutti gli artisti per aver scelto nuovamente Benevento come tappa di questo percorso”.