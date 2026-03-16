E Chiricò, dopo il Cosenza, le "promette" anche al Catania "Al Massimini con lo stesso spirito di rivalsa: vogliamo migliorare la classifica"

Il Catania “orfano” di Toscano, si ritroverà lunedì (in concomitanza col Benevento) un avversario di tutto rispetto al Massimino, il Casarano dell'ex Mino Chiricò. Proprio il fantasista, attuale capocannoniere del torneo (15 gol come Gomez del Crotone), ha risposto alle parole forti del proprio presidente Filograna dopo la sconfitta di Monopoli. Le prime dichiarazioni erano arrivate sul campo con la vittoria sul Cosenza, firmata proprio da una sua doppietta: “Avevamo tanta voglia di rivalsa dopo la serata non felice di Monopoli, sono situazioni che succedono nel calcio e in settimana abbiamo fatto autocritica, è stata la vittoria del gruppo, non vedevamo l’ora di ripartire e lo si è visto per come abbiamo gestito la gara. E’ una vittoria molto importante per noi, per la società e per tutta la gente che ci sostiene». Il presidente ha rilanciato ancora, stimolando i suoi giocatori a fare una partita di grande sostanza a Catania. «Il presidente è uno che ci tiene alla competizione, deve capire che in una stagione ci sono alti e bassi, forse ne abbiamo avuto qualcuno di troppo, ma il presidente Filograna è l’anima di questa società ci sta che esprima tutto il suo pensiero, fa bene a sollecitarci nei momenti difficili, perché, proprio in questi momenti, la sua voce è indispensabile. A Catania, perciò, dobbiamo andare con lo stesso spirito e la voglia di rivalsa dimostrati oggi, sapendo di avere a che fare con una formazione di alta qualità, ma ciò non deve essere un limite per noi, ci deve servire da stimolo per continuare a migliorare ancora la nostra classifica». Contro i rossazzurri siciliani la partita è in programma lunedì 23 marzo, ore 20.30, con diretta Rai Sport (canale 58).