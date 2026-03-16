Ginnastica Ritmica, brillano le atlete della Juvenilia Ottimi risultati alle finali interregionali del Campionato di Specialità Gold Junior e Senior

Si sono svolte a Ortona, le finali interregionali del Campionato di Specialità Gold Junior e Senior di Ginnastica Ritmica, appuntamento di grande rilievo nel calendario federale. La ASD Juvenilia di Cava de’ Tirreni ha preso parte alla competizione con le ginnaste Daniela Varricchio e Rossella Vicinanza, protagoniste di una giornata intensa e ricca di emozioni. Nel primo pomeriggio Varricchio e Vicinanza sono scese in pedana per la finale della specialità Nastro SENIOR 2 Nonostante una buona impostazione tecnica, alcune piccole imperfezioni nell’esecuzione hanno inciso sul punteggio finale, portando le due atlete a chiudere rispettivamente all’11° e al 14° posto. Una prova comunque positiva, che ha confermato la loro crescita e la capacità di confrontarsi con un livello tecnico sempre più elevato. Archiviata la delusione della prima gara, la serata ha visto una Juvenilia completamente diversa. Con determinazione, lucidità e grande spirito di squadra, Varricchio e Vicinanza hanno affrontato la finale della Specialità Coppia Junior/Senior, eseguendo un esercizio pulito, armonioso e ricco di intensità. Il risultato non si è fatto attendere: medaglia di bronzo e terzo gradino del podio, un traguardo che premia il talento delle ginnaste e la solidità del lavoro svolto in palestra. Con questo risultato, le due atlete conquistano l’accesso alla finale nazionale di Campobasso, dove si confronteranno con le migliori ginnaste d’Italia. Sarà una sfida impegnativa, caratterizzata da un livello tecnico altissimo, ma Varricchio e Vicinanza hanno già dimostrato di possedere impegno, carattere e determinazione per rappresentare al meglio la società cavese. A sostenerle ci saranno come sempre il presidente Antonio Magliano, la direttrice tecnica Raffaella Cammarota e l’intera famiglia Juvenilia. Un riconoscimento speciale va alle allenatrici Ilenia Sivoccia ed Elvira Viscito, che seguono quotidianamente le ginnaste con professionalità, competenza e passione. Il loro lavoro costante, sia sul piano tecnico che umano, rappresenta uno dei pilastri della crescita della Juvenilia e dei risultati ottenuti in questa stagione.