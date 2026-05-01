Piano Casa, Parisi (Lega) "Svolta epocale, grazie a Salvini risposte concrete" Per il commissario provinciale Lega Benevento: una vittoria d'identità e di pragmatismo

Il Commissario provinciale della Lega di Benevento, Domenico Parisi, accoglie con estremo favore l’approvazione in Consiglio dei Ministri del nuovo Piano Casa, definendolo una vittoria d'identità e di pragmatismo per l’intero Paese. Il provvedimento, che arriva dopo due anni di costante lavoro di ascolto e confronto promosso dal Vicepremier Matteo Salvini, segna un cambio di rotta decisivo nelle politiche sociali e infrastrutturali del Governo Meloni, ponendo al centro il diritto fondamentale alla casa. “Esprimo la massima soddisfazione per un’azione che la Lega ha sostenuto con forza e che il Governo ha fatto propria con lungimiranza - fa presente Parisi - Con il Piano Casa passiamo finalmente dalle intenzioni ai fatti: l'obiettivo di ristrutturare e assegnare entro un anno oltre 60.000 case popolari a chi ne ha diritto, grazie a investimenti certi e a un coraggioso taglio della burocrazia, rappresenta una risposta storica a un’emergenza che da troppo tempo affligge la nostra Nazione.”

Parisi sottolinea, a seguire, come il piano non si limiti all'edilizia residenziale pubblica, ma abbracci una visione di welfare moderno e attento alle nuove fragilità sociali, con particolare attenzione alle separazioni familiari. “È un segnale di straordinaria vicinanza lo stanziamento di un contributo mensile di 400 euro per i genitori separati costretti a lasciare l’abitazione coniugale”, prosegue il coordinatore sannita della Lega. “Si tratta di una misura di civiltà che protegge chi rischia di scivolare nella povertà a causa della perdita della propria casa, confermando come la Lega sappia stare accanto ai cittadini nei momenti di reale bisogno.”

“Questa non è solo una riforma tecnica, ma un atto di prossimità che riduce le distanze tra le istituzioni e le necessità della vita quotidiana di migliaia di italiani - conclude Parisi - Il Governo Meloni, seguendo la scia dell'ascolto tracciata da Matteo Salvini, dimostra che la semplificazione burocratica e l’efficienza nella spesa pubblica possono davvero migliorare la qualità della vita di tutti, garantendo dignità e stabilità sociale da Nord a Sud.”



