Giù dalla finestra di un albergo, una donna salva per miracolo Benevento. In prognosi riservata al San Pio

E' precipitata dalla finestra di un hotel, ma è salva per miracolo. Dramma sfiorato questa mattina lungo il viale Principe di Napoli, teatro dell'episodio del quale ha fatto le spese una 50enne della provincia di Caserta.

Secondo una prima ricostruzione, la donna sarebbe volata giù dal terzo piano della struttura di cui era ospite, finendo sul marciapiede. Un volo di alcuni metri che per fortuna non è sfociato nella tragedia: un impatto col suolo che forse potrebbe essere stato attenuato dalle foglie presenti sull'asfalto.

Quando è scattato l'allarme, sul posto sono accorsi il 118 e gli agenti della Volante. Soccorsa, la malcapitata è stata trasportata all'ospedale San Pio, dove i medici l'hanno sottoposta ad una seriee di accertamenti, giudicandola in rognosi riservata per le lesioni subite. Avviate le indagini per capire come mai la 50enne si trovasse nel capoluogo sannita.