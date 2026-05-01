Il Conservatorio di Benevento in scena a Siviglia Nuove sfide per l'istituzione di alta formazione musicale

Prosegue con grande successo il percorso internazionale del progetto Voices of Heritage, che ha fatto tappa a Siviglia con una doppia iniziativa di alto valore artistico e formativo promossa dal Conservatorio Statale di Musica Nicola Sala di Benevento in partenariato con il Conservatorio di Musica Lorenzo Perosi di Campobasso; dopo il workshop svoltosi il 29 aprile presso il Conservatorio Superior de Música Manuel Castillo, momento di confronto e approfondimento tra studenti e docenti sui linguaggi della musica contemporanea e sull’integrazione tra tradizione e innovazione, il 30 aprile si è tenuto il concerto dedicato a Le Quattro Stagioni di Antonio Vivaldi, presentate in una rilettura originale che ha visto il dialogo tra ensemble d’archi, violoncello solista e ambienti di musica elettronica; la serata ha registrato una partecipazione particolarmente significativa, con un pubblico numeroso ed entusiasta costituito in larga parte da giovani, che ha seguito con attenzione l’intera performance e ha tributato calorosi applausi ai musicisti dei Conservatori di Benevento e Campobasso, confermando la capacità del progetto di parlare alle nuove generazioni attraverso una proposta artistica innovativa e coinvolgente; l’esperienza sivigliana rafforza ulteriormente il posizionamento internazionale delle istituzioni AFAM coinvolte e consolida un modello di produzione artistica capace di integrare didattica, ricerca e performance, valorizzando il patrimonio musicale in chiave contemporanea e favorendo nuove prospettive di collaborazione nel contesto europeo.