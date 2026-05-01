Vigili del fuoco. In pensione i caporeparti Nunzio Fucci e Mario Verdino Dopo una vita lavorativa dedicata al Corpo, il meritato riposo per i capoturni delle Sezioni C e B

Oggi, Primo Maggio e festa dei Lavoratori vanno in pensione, dopo decenni di servizio i caporeparti del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, Nunzio Fucci e Mario Verdino, entrambi in servizio presso il Comando provinciale di Benevento e capoturni.

Il caporeparto Fucci, a capo del Turno C era entrato nel Corpo nazionale nel 1990 e dopo la scuola di formazione era stato destinato al comando di Brescia, poi a Foggia e ad Avellino. Nel 1996 il rientro a Benevento fino alla nomina di caposquadra e al trasferimento ad Avellino fino al 2011. Poi, il rientro a Benevento e la nomina a caporeparto fino a ricoprire il delicato ruolo di capoturno.

Il Cr Mario Verdino era invece entrato nel Corpo nazionale dei Vigili del fuoco nel 1991 e dopo la scuola di formazione aveva prestato servizio a Milano, poi a Firenze e Roma. Nominato Caposquadra nel 2009, il Cr Verdino era stato poi trasferito a Benevento dove nel 2019 è stato promosso caporeparto e infine coordinatore di soccorso della Sezione B del comando provinciale sannita.

Una grande esperienza maturata sul campo sia per Verdino che per Fucci che durante la loro lunga attività lavorativa hanno partecipato ad importanti operazioni di soccorso a causa di calamità naturali in più parti d'Italia. Ben voluti e sempre presenti per i colleghi, i capo sezione Nunzio Fucci e Mario Verdino hanno conquistato la fiducia e l'apprezzamento dei colleghi – amici in tutti gli ambiti lavorativi. Ora la meritata pensione per raggiunti limiti di età e a loro l'augurio di una vita ancora ricca di traguardi importanti dai colleghi con in testa il comandante provinciale Salvatore Angelo Capolongo.