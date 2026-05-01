"Anche la città di Benevento si aggiunge purtroppo all'infinito elenco di persone morte a causa del lavoro. Morire per lavoro, per giunta a 67 anni, cadendo giù da un tetto in un volo di 8 metri, quando si è arrivati a conclusione di un ciclo di vita lavorativa, suona come una tragica beffa: più che lavorare per vivere, significa morire per lavorare".
Così Anna Maria Mollica per Alleanza verdi Sinistra e prosegue "Oggi è il 1 maggio: questo episodio drammatico ci inquieta e ci interroga sulle responsabilità delle tante vite spezzate. Morire di lavoro in una Repubblica "fondata sul lavoro" è una delle più grandi contraddizioni della nostra democrazia.
Da quando si è insediato, per il 1 maggio il governo Meloni compie un'operazione di “workwashing”, varando nuove misure sul lavoro che poco incidono sulla sicurezza e sulla stabilità lavorativa. Intanto, si continuano a contare vittime, i controlli sono inesistenti, il personale ispettivo è carente e il salario, anziché minimo, diventa giusto. Non si sa per chi".
Morti sul lavoro, Avs "controlli inesistenti occorre sicurezza"
Dopo l'ennesima tragedia verificatasi ieri in città
"Anche la città di Benevento si aggiunge purtroppo all'infinito elenco di persone morte a causa del lavoro. Morire per lavoro, per giunta a 67 anni, cadendo giù da un tetto in un volo di 8 metri, quando si è arrivati a conclusione di un ciclo di vita lavorativa, suona come una tragica beffa: più che lavorare per vivere, significa morire per lavorare".