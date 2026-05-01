Morti sul lavoro, Avs "controlli inesistenti occorre sicurezza" Dopo l'ennesima tragedia verificatasi ieri in città

"Anche la città di Benevento si aggiunge purtroppo all'infinito elenco di persone morte a causa del lavoro. Morire per lavoro, per giunta a 67 anni, cadendo giù da un tetto in un volo di 8 metri, quando si è arrivati a conclusione di un ciclo di vita lavorativa, suona come una tragica beffa: più che lavorare per vivere, significa morire per lavorare".

Così Anna Maria Mollica per Alleanza verdi Sinistra e prosegue "Oggi è il 1 maggio: questo episodio drammatico ci inquieta e ci interroga sulle responsabilità delle tante vite spezzate. Morire di lavoro in una Repubblica "fondata sul lavoro" è una delle più grandi contraddizioni della nostra democrazia.

Da quando si è insediato, per il 1 maggio il governo Meloni compie un'operazione di “workwashing”, varando nuove misure sul lavoro che poco incidono sulla sicurezza e sulla stabilità lavorativa. Intanto, si continuano a contare vittime, i controlli sono inesistenti, il personale ispettivo è carente e il salario, anziché minimo, diventa giusto. Non si sa per chi".