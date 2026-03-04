Dalla Spagna a Castelvenere: con la promessa di tornare Il comune più vitato d'Italia in vetrina

Una delegazione di insegnanti proveniente dalla Spagna, giunta nel nostro Paese nell’ambito di un progetto Erasmus, ha voluto visitare il borgo medievale di Castelvenere con le sue caratteristiche cantine tufacee.

La delegazione è stata ricevuta dal sindaco Alessandro Di Santo, dal delegato alla Cultura del Comune Raffaele Simone, dalla Pro Loco e dall’insegnante Maria Assunta Fusco.

“E’ stata l’occasione – ha commentato Di Santo, primo cittadino del comune più “vitato” d’Italia – per promuovere il nostro territorio anche fuori dai confini nazionali: l’ennesima opportunità per far conoscere il nostro borgo medievale all’interno del quale, come Comune, abbiamo acquistato diversi locali, destinati alle attività culturali e promozionali, in corso di ristrutturazione e che saranno pronti ed agibili già dalla prossima estate”.

“Oltre alla calorosa accoglienza che ci è stata riservata – hanno commentato le insegnanti spagnole – per noi è stata un’esperienza bellissima e per questo torneremo in agosto in occasione della Festa del Vino con l’impegno che, insieme a noi, porteremo tanti altri colleghi e colleghe”.