Otto marzo: tre giorni di eventi a Pietrelcina C'è “Essere donna oggi: arte, estetica, identità e futuro”

Per la Giornata internazionale della donna a Pietrelcina è in programma un'articolata tre giorni. Il 6, 7 e 8 marzo c'è “Essere donna oggi: arte, estetica, identità e futuro”. L'evento si aprirà venerdì 6 marzo al Palavetro di Pietrelcina: alle 15.30.

Dalle ore 16.30, presenta e modera l’evento Paolo Di Giannantonio, Giornalista e conduttore televisivo italiano, introduce Milena Masone, Assessore alle Politiche Sanitarie e Pari Opportunita' Comune di Pietrelcina e Stefania Glielmo, Presidente della Consulta delle Donne Comune di Pietrelcina. Alle 17.00 la tavola rotonda "Imprese al femminile" Sono nata con una rivoluzione. Diciamolo! (Frida Kahlo), intervengono Salvatore Mazzone, Sindaco di Pietrelcina, Fortunato Grottola, Guardiano del Convento di Pietrelcina, il Sindaco di Benevento, Clemente Mastella, il Presidente della Provincia, Nino Lombardi, la Direttrice di Confindustria di Benevento, Anna Pezza, l'Assessore al Bilancio del Comune di Pietrelcina, Nicolino Cardone con le imprenditrici del territorio, che hanno partecipato alla Manifestazione d’interesse- bando per donne imprenditrici, promossa dalla Consulta delle donne del Comune di Pietrelcina.

Nella seconda giornata, sabato 7 marzo, al Palavetro dalle 10.00 c'è IL patto di amicizia. Il Sindaco di Pietrelcina, Salvatore Mazzone incontra il Sindaco di Capri, Paolo Falco Benedizione di Fra’ Daniele Moffa, Parroco di Santa Maria degli Angeli. Dalle 10.30 alle 12 la tavola rotonda “Bellezza e Medicina nell'era dell’IA” moderano Milena Masone, Assessore alle Politiche Sanitarie e Pari Opportunità - Pietrelcina Paola Russo, Presidente AIDM (Associazione donne Medico) Sezione di Napoli Stefania Glielmo, Presidente della Consulta delle Donne – Pietrelcina.

Numerosi gli interventi: Aniello Murano, Prof Ordinario di informatica ed intelligenza artificiale UNINA Federico II, Direttore del laboratorio scientifico di Intelligenza Artificiale Astrea, EurAIfellow, vicedirettore di EURAMAS, Raffaele Arigliani, Pediatra di famiglia, Docente Master in Psiconcologia Pediatrica Università di Catania, Adriana Zollo, Assistente sociale, Consulta delle donne di Pietrelcina, Gerardo Nardone, Prof Ordinario di Gastroenterologia, Presidente del Corso Laurea in Medicina e Chirurgia UNINA Federico II, Paolo Falco, Sindaco di Capri e chirurgo generale, Responsabile Day Surgery dell’Ospedale Capilupi, Simona Tafuri, Prof di Biochimica UNINA Federico II, Carlo Iannace, Direttore Breast Unit, Ospedale Moscati di Avellino Marianna Castrechino, radioterapista oncologica AMACenter AIDM: Eliana Elia e Mariagrazia Cognetti, medici del lavoro, Rossana Arlomede, neurologa Maria D’alessandro, cardiologa Lucia Fragnito, ginecologa, Lidia Becchinanzi, medico chirurgo biologo, esperta in idrocolonterapia, Vilma Tarantino, Medico Fisiatra.



Dalle 17 alle 19 al Palazzo De Tommasi Bozzi, Sede Archeoclu Via Riella 66 "Scegli una persona che ti guardi come se fosse una magia (Frida Kahlo). Saluti istituzionali: il Sindaco del Comune di Pietrelcina Invitati Domenica Marianna Lomazzo , Consigliera Pari Opportunità Regione Campania Maria Ricca, Giornalista Intervengono Prof Maurizio Cimmino( storico dell'arte), Dialogo tra passato e visione contemporanea in “Visioni della donna nei primi decenni del Novecento" Belinda Rosella, Dirigente scolastico dell’ Istituto Comprensivo Scolastico “San Pio”- Pietrelcina, “ Donne che ispirano il potere educativo nella società moderna” Premio Donne Pietrelcina 2026.

Per la giornata di domenica Presentazioni di libri, storie e testimonianze. Bellezza e bruttezza sono un miraggio perché gli altri finiscono per vedere la nostra interiorità (Frida Kahlo) 10.00 Claudio Anzanelli, Dirigente Regione Campania presentazione del libro “Andro’ a piedi ecco, cosa faro’”, 11.00 Prof Leone Melillo “Lo Scisma sommerso e Papa Fancesco.Quando il Magistero pontificio diventa pedagogia politica”.

Inoltre dal 6 all'8 marzo al Palavetro “Il filo” Mostra fotografica di Ernesto Pietrantonio “che nasce da un gesto semplice guardare, guardare davvero”.