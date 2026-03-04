Firma a nome della suocera contratti per cellulare, internet e un finanziamento Benevento. A giudizio una 47enne accusata di sostituzione di persona

E' accusata di aver sottoscritto due contratti a nome della suocera: uno a San Giorgio del Sannio nel maggio 2022, l'altro a Benevento, poco più di un anno dopo. Due episodi contestati ad una 47enne della città, che il pm Giulio Barbato ha citato direttamente a giudizio per il 30 giugno, quando è stata fissata l'udienza pre dibattimentale.

E' imputata di sostituzione di persona, una condotta ravvisata in ciò che avrebbe combinato: secondo gli inquirenti, la donna, difesa dall'avvocato Gerardo Giorgione, avrebbe stipulato a San Giorgio del Sannio un contratto di finanziamento per l'acquisto di elettrodomestici del valore di 2500 euro. E lo avrebbe fatto fornendo non le sue generalità, ma quelle della suocera, alla quale la somma era stata dunque addebitata senza che ne fosse a conoscenza.

Un modus operandi ripetuto anche nel capoluogo, stavolta con una compagnia telefonica, per assicurarsi i servizi di telefonia ed internet nella sua abitazione. La denuncia della parte offesa, assistita dall'avvocato Davide D'Andrea, aveva innescato l'indagine dei carabinieri, ora sfociata nella citazione a giudizio.