Un familiare bussa, lui apre e si trova di fronte i carabinieri che lo arrestano Benevento. Cocaina e marijuana in casa, un 24enne ai domiciliari

Quando un familare ha bussato alla porta di quell'abitazione, chiedendogli di aprire, non ha avuto dubbi e lo ha fatto. Senza immaginare che ci fossero anche i carabinieri, che lo hanno poi arrestato.

Detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti: è l'ipotesi di reato contestata a Francesco A., un 24enne di Benevento. Secondo una prima ricostruzione, nel corso di una perquisizione i militari del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia hanno rinvenuto circa 12 grammi di cocaina contenuti in un bicchiere di plastica, un bilancino di precisione con tracce della stessa 'roba' , circa 5 grammi di marijuana custoditi in un barattolo in plastica, un coltello da cucina con tracce di hashish sulla lama, un cucchiaino con residui di cocaina e un ulteriore frammento di hashish del peso di circa 0,2 grammi.

Oltre alla droga, sequestrata anche la somma di 1.800 euro. Difeso dall'avvocato Gerardo Giorgione, il giovane è stato sottoposto ai domiciliari su disposizione del pm Patrizia Filomena Rosa.

(foto di repertorio)