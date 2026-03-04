L'abbraccio dei tifosi prima di Benevento-Catania: "Siamo con voi" Entusiasmo e attesa alla vigilia del big match con i siciliani

Inutile raccontare la grande attesa che c'è attorno al big match tra Benevento e Catania, in programma domani sera alle 20:30. Un incontro molto importante per entrambe, con i giallorossi che, spinti da oltre diecimila spettatori, cercheranno di ottenere l'intera posta in palio per allungare ulteriormente sugli etnei in classifica per consolidarsi al comando. I tifosi sono ben consapevoli dell'importanza del momento e questo pomeriggio si sono radunati nei pressi dello stadio Vigorito, proprio mentre la squadra era in partenza per il ritiro di Venticano. Ne erano un centinaio, con la maggior parte che formavano il tifo organizzato, pronti a riversare tutta la propria passione verso la Strega. Il tecnico Floro Flores è subito sceso dal pullman, insieme ai calciatori, per salutare i tifosi. Nessuna parola da parte dei tesserati, ma tanta concentrazione. Gli ultras sono stati chiari: "State lottando su ogni pallone, state sudando la maglia. Noi siamo con voi". Parole apprezzate da parte dei giallorossi che hanno ricambiato con un lungo applauso. Cori, incitamento e un abbraccio significativo. I tifosi del Benevento non vedono l'ora di affollare i gradoni del Vigorito per spingere la Strega alla vittoria.