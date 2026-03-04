Biglietti, il dato ufficiale: siamo vicino alle diecimila presenze Finora sono stati venduti 4.396 biglietti tra i beneventani, a cui vanno aggiunti gli abbonati

Arrivano i primi dati ufficiali relativi alle presenze sugli spalti del Vigorito per domani sera. I biglietti venduti tra i tifosi sanniti alle 19,47 erano 4.396. A cui vanno aggiunti 200 tifosi catanesi non residenti in Sicilia, che occuperanno ugualmente la Curva Nord del Vigorito. Per un computo totale vanno aggiunti i 5.234 abbonati. Siamo dunque a 9.830 potenziali presenze. I beneventani possono ancora arrotondare questa cifra fino alla 21,15 di domani sera. Ovviamente nel conteggio complessivo mancano i circa 1400 biglietti acquistati dai catanesi residenti in Sicilia, che non potranno arrivare nel Sannio per il veto arrivato da parte del Casms. Sarebbe stato record di presenze (oltre dodicimila, un numero di persone importante per una partita di serie C), lo sarà ugualmente per questa stagione, ma sicuramente mancheranno numeri più importanti. Peccato.