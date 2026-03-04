Lavori, Mastella: manto stradale va lasciato in ordine diffido le ditte Il sindaco interviene sulle strade colabrodo: il comune avvierà i controlli

A Benevento si moltiplicano strade colabrodo. Un manto stradale reso particolarmente dissestato dai tanti lavori messi in campo negli ultimi mesi. Un problema che comporta rischi per la sicurezza, costi economici e peggioramento della qualità della vita urbana.

Sollecitazioni che arrivano da diversi utenti e che il sindaco, Clemente Mastella, ha voluto rilanciare.

“Oggi – ha spiegato il primo cittadino di Benevento - ho scritto una diffida alle ditte che hanno eseguito o stanno eseguendo in città scavi per i nuovi cavi in fibra ottica e sottoservizi sulle strade. Sono importanti ed è giusto che si facciano, ma è necessario che poi le ditte ripristinino lo stato dei luoghi e non allunghino i tempi rispetto al cronoprogramma. I tecnici del Settore Lavori pubblici, insieme ai Vigili Urbani, avvieranno i controlli e laddove ci saranno violazioni, applicheremo le sanzioni. I lavori è necessario farli, ma senza lasciare voragini che provocano disagi ai cittadini e danneggiano l'immagine della città”.