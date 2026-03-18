Paupisi: finanziamento da 1 milione di euro per la sicurezza di Largo De Marco Il sindaco Coletta: risultato importante per il Comune

Il Comune di Paupisi ha ottenuto un finanziamento di 1.000.000 di euro erogato dal Governo centrale nell’ambito del Piano nazionale per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio. Il finanziamento riguarda i lavori di efficientamento ed adeguamento sismico dell’immobile di proprietà comunale sito in Largo G. De Marco. L’intervento prevede l’abbattimento e la ricostruzione della porzione in cemento armato dell’edificio, con la realizzazione di una nuova struttura conforme alle attuali normative antisismiche. La richiesta di finanziamento era stata presentata dal Comune di Paupisi nel settembre 2025 al Ministero dell’Interno – Direzione Centrale per la Finanza Locale - per un bando che riguardava interventi di messa in sicurezza degli edifici e del territorio ed oggi, a distanza di pochi mesi, è arrivato l’ok definitivo.

Soddisfazione è stata espressa dal Sindaco di Paupisi, Salvatore Coletta, e dall’Amministrazione comunale: “Si tratta di un risultato molto importante per il nostro Comune – dichiara il Sindaco Coletta – che ci consentirà di intervenire su un immobile comunale migliorandone la sicurezza e l’efficienza. Questo finanziamento rappresenta un passo concreto verso la riqualificazione di un’area significativa del nostro paese”. Il primo cittadino ha inoltre sottolineato l’importanza del lavoro di squadra che ha portato al raggiungimento di questo risultato: “Ringrazio gli uffici comunali e in particolare l’ufficio tecnico per il lavoro svolto, che ha permesso al Comune di Paupisi di intercettare risorse importanti per la nostra comunità. Un ringraziamento va al Governo nazionale per l’attenzione dimostrata verso il nostro territorio. L’intervento - aggiunge il primo cittadino - consentirà, oltre alla sistemazione di una parte dell’immobile, anche la riapertura della storica fontana, restituendola così alla comunità. Questo finanziamento – conclude il Sindaco – non è frutto del caso ma di una programmazione e di un lavoro costante di progettazione. È un ulteriore risultato raggiunto dalla nostra amministrazione e possiamo già anticipare che a breve potrebbero arrivare altri finanziamenti per interventi importanti sul territorio. Oggi intanto si concretizza finalmente una prospettiva reale di intervento”.